Arezzo, 2 luglio 2025 – NUME festival si è concluso con un altro tutto esaurito e un concerto indimenticabile! «Grazie a tutto il bellissimo pubblico che ci ha fatto compagnia in questa straordinaria edizione. La bella notizia è che questo non è un arrivederci». Arriva infatti Nume Risonanze. Nume Risonanze arriva adesso a Cortona. L'onda del festival travolge la città: musica, arte e vibrazioni culturali in ogni angolo

L'8 luglio – ore 21:15 nel Chiostro Sant'Agostino ci sono I VIOLONCELLI DEL MOZARTEUM

Un ensemble composto da giovani talentuosi allievi del Mozarteum di Salisburgo guidati dal violoncellista Giovanni Gnocchi.

Dal rinascimento alla musica da film, capolavori antichi e contemporanei con arrangiamenti originali per violoncelli solo.

L'esecuzione è concepita anche con una dimensione teatrale e interattiva, coinvolgendo il pubblico in maniera diretta e sorprendente.

Giovanni Gnocchi, Leonardo Petracci, Enrico Mignani, Leonardo Ascione, Ignacio García Núñez, Eva Sànchez Vegazo (violoncelli)

Il 24 luglio – ore 21:15

Chiostro Sant'Agostino

ONOMEYA – Sessione di guarigione musicale

Un viaggio meditativo tra le vibrazioni del violoncello e delle campane tibetane.

Il 31 luglio – ore 21:15 Chiesa di San Domenico TRIO CANDOR Lisa Jacobs (violino), Lech Antonio Uszynski (viola), Christopher Jepson (violoncello) JS Bach – Variazioni Goldberg (arr. Dmitry Sitkovetsky per trio d'archi)

BIGLIETTI Ingresso singolo: €20 Abbonamento 2 concerti: €30 Abbonamento 3 concerti: €45