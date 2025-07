Psycho Hill Fest al parco del Pionta

Arezzo, 3 luglio 2025 – Giovedì 3 luglio a partire dalle 19.30, gli organizzatori dello Psycho Hill Fest vi aspettano per una serata di pura adrenalina punk rock a Villa Severi, per lo Psycho Hill PRE-PARTY. In collaborazione con il Centro Onda d'Urto, Effetto Eco e Ortolab infatti, la serata vedrà due band esibirsi sul palco: Black Mirrors e Sexypenta.

Sarà un'esplosione di energia in perfetto stile Psycho, in attesa del festival vero e proprio che si terrà al Parco del Pionta il 18 e 19 luglio.

Le band Punk Rock / Crossover

Ribellone punk since 1979! I Black Mirrors sono un gruppo di Fabriano (Ancona) fondato nel 1979 e ri-fondato nel 2009, che racconta storie di ribellioni e resistenze.

Rock-agricolo/Agro Grunge e toscanità allo stato puro! Dalle terre del Casentino arrivano i Sexypenta, portabandiera del Rock Agricolo e dell’Agro Grunge: un mix travolgente di ironia, chitarre ruvide e amore per la tradizione gastronomica e sociale toscana. Per ridere, ballare, ma anche pensare.

PSYCHO HILL torna poi il 18-19 luglio al Pionta

con

The Craziest Music Fest Ever Vol. 3

Venerdì 18 e Sabato 19 Luglio

Parco Del Colle Del Pionta - Arezzo

:

2 Giorni di Musica Live e Dj Sets Infuocati

♻ Eco-Festa

Respect and Good Vibes Only! ✨

⚠INGRESSO GRATUITO

Area Food & Drink

Cocktail Spot by Mengo 2.0

Street Market

Spazio Giochi

Stands Partner Etici

Spazio Arte