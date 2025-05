Carrara fa tredici: confermata la Bandiera Blu

Carrara, 13 maggio 2025 – Il Comune di Carrara fa tredici. Per il 13esimo anno consecutivo la Bandiera Blu verrà issata sul pennone. Si tratta del celebre riconoscimento assegnato dalla Fee, Foundation for Environmental Education, sulla base della qualità delle acque di balneazione e sui servizi a disposizione del pubblico.

Da quest'anno la Bandiera Blu tornerà a sventolare anche sulla spiaggia di Marina di Carrara Ovest, dove era mancata negli ultimi tre anni, oltre che su quella di Marina di Carrara centro dove, invece, il prestigioso riconoscimento è sempre stato confermato.

“Qualità delle acque, educazione e informazione ambientale: la bandiera blu è sinonimo di queste tre cose e di molto altro ancora – sottolinea l’assessore all’Ambiente Moreno Lorenzini – E’ per questo che siamo davvero molto orgogliosi di poterci fregiare di questo prestigioso riconoscimento per il 13esimo anno consecutivo. Rispetto al recente passato, tra l’altro, nel 2025 la bandiera blu sventolerà su tutto il litorale di Carrara a testimonianza del grande lavoro che è stato fatto, e si continua a fare, tanto dal punto di vista ambientale che per quanto riguarda l’accoglienza dei visitatori”.

“Non è scontato ottenere la Bandiera Blu e, tantomeno, lo è conservarla per 13 anni di fila – aggiunge l'assessore al Turismo Lara Benfatto – Come ogni anno siamo felici di poter festeggiare questo risultato, ma al tempo stesso siamo consapevoli come questo non sia un traguardo, bensì un punto di partenza e uno stimolo per migliorare ancora in futuro. Per celebrare la Bandiera blu che sventolerà sul nostro litorale per tutta la prossima estate stiamo già lavorando a tanti eventi e a tante iniziative collegate tra cui la Notte blu che anche quest’anno sarà uno degli eventi più attesi di tutta la stagione”.

Per aggiudicarsi la Bandiera Blu è necessario rispettare una serie di requisiti, che riguardano la qualità delle acque di balneazione certificata dai risultati delle analisi effettuate da Arpat durante tutta la stagione balneare. A questo requisito indispensabile se ne aggiungono altri quali le attività di educazione ambientale e informative attivate, la gestione ambientale, i servizi offerti e la sicurezza.