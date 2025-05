Mare pulito all’Isola d’Elba, raccolti oltre 350 chili di rifiuti da spiagge e fondali

Portoferraio (Isola d’Elba), 1 maggio 2025 – Restituire splendore ai fondali e alle spiagge dell’Elba e tutelare la biodiversità marina sono gli obiettivi del progetto “Mare Pulito”, la manifestazione ambientale dedicata alla salvaguardia del mare che annualmente coinvolge i bambini, i ragazzi e i subacquei del Consorzio Diving Elbano.

L’iniziativa ha coinvolto l’intero territorio elbano con attività di raccolta dei rifiuti, eventi informativi e azioni di sensibilizzazione rivolte a residenti e turisti che hanno permesso di recuperare dai fondali e dalle spiagge dell’Isola d’Elba oltre 350 chili di rifiuti, che ora verranno smaltiti grazie al contributo di Esa (Elbana Servizi Ambientali).

L'evento, ​​nato nel 2010 per volontà dell'Associazione Culturale Sportiva CED – Centri Elbani Diving, dal 2024 in collaborazione con la Fondazione Marevivo e la Fondazione Acqua dell’Elba, ha coinvolto anche quest’anno subacquei qualificati e studenti in un’azione collettiva che ha interessato diversi luoghi dell’isola: le zone di San Giovanni e Le Ghiaie a Portoferraio, la spiaggia della Pianotta a Porto Azzurro, il porto di Margidore a Capoliveri, la spiaggia La Foce a Marina di Campo, il porto e la spiaggia di Marciana Marina, e infine la spiaggia di Procchio nel comune di Marciana.

Fondamentale il contributo attivo dei subacquei professionisti di 20 Centri Elbani Diving, veri e propri punti di riferimento per la formazione e la promozione della cultura subacquea. Attraverso il loro lavoro, i centri si fanno portavoce dei principi dell’Ocean Literacy e anche per questo “Mare Pulito” si inserisce nel più ampio contesto del Decennio del Mare promosso a livello internazionale da UNESCO-IOC, ponendosi come esempio virtuoso di Educazione all’Oceano accessibile a tutti.

L’iniziativa si è avvalsa della collaborazione attiva della Fondazione Marevivo, che da quarant’anni è impegnata nella tutela del mare e delle sue risorse attraverso azioni e campagne nazionali ed internazionali e iniziative di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica. A partecipare alla giornata gli studenti e le studentesse dell’I.C. "Sandro Pertini" di Portoferraio, dell'Istituto Comprensivo Cerboni di Porto Azzurro e dell'Istituto Comprensivo Giusti di Marciana e Marciana Marina.

A supportare la manifestazione sono stati inoltre: Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, Capitaneria di Porto, il Gruppo Sommozzatori della Guardia di Finanza, i Comuni di Portoferraio, Porto Azzurro, Marciana Marina, Campo nell’Elba, Marciana e Capoliveri, ESA Elbana Servizi Ambientali, Blu Oceans, Vittoria Assicurazioni e Padi Aware Foundation. Tutela del mare, valorizzazione della biodiversità, gestione dei rifiuti e coinvolgimento delle comunità sono alcuni degli ambiti che saranno al centro anche del Sea Essence International Festival (SEIF) che – ideato e promosso dalla Fondazione Acqua dell’Elba - si svolgerà dal 27 al 29 giugno 2025 e che quest’anno coinvolgerà l’intera Isola d’Elba, con un programma diffuso che toccherà Marciana Marina, Capoliveri e Portoferraio. Un’occasione per riflettere sul mare non solo come ecosistema da preservare, ma anche come motore culturale ed economico delle comunità costiere.

“I numeri di quest’edizione di Mare Pulito confermano la rotta da seguire: la forza della collaborazione e dell’impegno condiviso. Si ringraziano i professionisti del CED che a livello locale hanno coinvolto volontari attivi tra i cittadini elbani e turisti. La partecipazione dei giovanissimi delle scuole primarie e dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado pone le basi per una generazione futura consapevole. La presenza dei rappresentanti delle istituzioni infonde fiducia per una tutela del territorio sempre più efficace. Si ringraziano tutti coloro che hanno apportato il contributo personale in questa nuova grande squadra per l’ambiente”, dice Simone Innocenti, presidente del Consorzio Elbano Diving.

“Mare Pulito è un’occasione concreta per rendere quante più persone consapevoli dell'importanza di tutelare e valorizzare la bellezza del nostro mare” aggiunge Fabio Murzi, presidente della Fondazione Acqua dell’Elba. “Siamo felici di sostenere progetti, come questo, capaci di coinvolgere territori, persone e istituzioni in un percorso comune di responsabilità e impegno”.

“Un importante evento con cui questa bellissima isola testimonia l'amore per il mare e la voglia di liberarlo dai rifiuti. In particolare, la Delegazione Toscana di Marevivo è orgogliosa di affiancare tutti coloro che si sono impegnati per rendere ancora più efficace questa edizione – dichiara Marina Gridelli, delegata Marevivo Toscana. “Uno dei punti chiave dell’iniziativa è il coinvolgimento dei “Delfini guardiani”, studenti dell’Elba che da diversi anni seguono il nostro progetto di educazione ambientale, anche loro protagonisti nella lotta all’inquinamento e nella tutela del territorio. Iniziative come questa fanno comprendere la necessità e l’efficacia di unire le forze per salvaguardare il mare”.