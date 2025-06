Torna la marcia per la pace Perugia-Assisi

Arezzo, 18 giugno 2025 – Nasce da Barbiana, nel comune di Vicchio (Firenze), luogo

simbolo dell'impegnoeducativo e civile di Don Lorenzo Milani, la Marcia Barbiana-Perugia-Assisi, un'iniziativa popolare che dal 30 settembre al 12 ottobre attraverserà

18 comuni tra Toscana eUmbria per un totale di 228 km suddivisi in 13 tappe. L'iniziativa, si spiega in una nota, nasce a Vicchio da un gruppo di cittadini, associazioni, enti, scuole col sostegno dell'Amministrazionecomunale, e si concluderà ad Assisi unendosi alla storica Marcia Perugia-Assisi, che quest'anno si terrà il 12 ottobre, portando un messaggio forte e chiaro: «No alla guerra, no ai conflitti armati, SÌ alla pace, alla giustizia

sociale e all'inclusione». L'iniziativa coinvolge anche i Comuni toscani di Dicomano, Rufina, Pelago,

Pratovecchio Stia, Poppi, Bibbiena, Capolona, Subbiano,

Arezzo,

Castiglion Fiorentino e Cortona, e quelli umbri di Tuoro

sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Magione, Corciano,

Perugia, Bastia Umbra, Assisi. Obiettivo della marcia è

rafforzare le reti territoriali per la pace, il disarmo e la cooperazione,

coinvolgere attivamente le scuole, i giovani e le comunità

locali nella riflessione e nell'azione, oltre a denunciare

il modello economico capitalista basato sullo spreco, le

disuguaglianze e la violenza, promuovendo l'apertura a visioni

alternative sostenibili di convivenza umana