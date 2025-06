Arezzo, 18 giugno 2025 – GIovedì 19 giugno la Millemiglia attraversa Arezzo e Foiano, un giorno da protagonisti nella storia della corsa piu’ bella del mondo

Domani, giovedì 19 giugno, Foiano della Chiana si prepara a vivere una giornata memorabile con il passaggio della 1000 Miglia 2025, la storica competizione automobilistica che porterà nel cuore del nostro borgo oltre 450 auto d’epoca costruite tra il 1927 e il 1957, precedute da oltre 130 Ferrari del Tribute 1000 Miglia.

La carovana entrerà dal varco di Porta Cortonese, in senso contrario rispetto alla normale circolazione, per attraversare Piazza Matteotti, raggiungere Piazza Fra’ Benedetto dove avverrà il controllo timbro ufficiale sotto la Torre, e proseguire poi verso Piazza Mazzini, Piazza della Collegiata e infine uscire dal centro da Porta della Collegiata in direzione Arezzo.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

Per permettere lo svolgimento in sicurezza della manifestazione e allestire il centro cittadino in festa, saranno in vigore divieti di transito e sosta in tutto il centro storico dalle ore 1:00 di giovedì 19 giugno fino al termine della manifestazione, previsto nel tardo pomeriggio.

Le principali strade interessate includono: Corso Vittorio Emanuele, Via Cairoli, Piazza Collegiata, Via dei Mille, Piazza Fra Benedetto, Piazza Mazzini, Piazza Matteotti, Via Ricasoli, Piazza Cavour, Via XX Settembre, Piazza Nencetti, Via Curtatone, Via Savonarola, Via Solferino, Via Saffi, Via Baccarini e molte altre. L’ordinanza completa è consultabile al link ufficiale del Comune: Modifica alla circolazione - Comune di Foiano della Chiana

Si invita la cittadinanza a organizzare per tempo i propri spostamenti e a lasciare i veicoli fuori dal centro storico, prestando attenzione alla segnaletica e alle indicazioni fornite dal personale incaricato.

Sotto le logge di Corso Vittorio Emanuele, vi aspettiamo fin dalla mattinata con i gadget ufficiali della 1000 Miglia: un’occasione per portare a casa un ricordo di una giornata speciale. Foiano si veste a festa per accogliere appassionati, famiglie e curiosi: un'opportunità straordinaria per far conoscere la nostra città e valorizzarne la storia, la bellezza e lo spirito accogliente.

Il Sindaco Jacopo Franci dichiara:

"Accogliere la MilleMiglia nel cuore di Foiano è un onore e un grande orgoglio. È molto più di una corsa: è un viaggio nella storia, un racconto di ingegno, passione e bellezza che attraversa il nostro centro storico, valorizzandone la cultura e il fascino. Invito tutti i cittadini a partecipare, a vivere questo momento con entusiasmo e con l’orgoglio di rappresentare al meglio la nostra comunità."