Sciopero venerdì 20 giugno, disagi in vista anche in Toscana. Trasporti a rischio a Firenze

Firenze, 18 giugno 2025 – Venerdì complicato, quello del 20 giugno, per chi viaggia e lavora in Toscana. A causa dello sciopero generale indetto da Cub, Usb e Sgb, sono previsti forti disagi nei trasporti pubblici locali, nei servizi ambientali, nella sanità e nei settori produttivi. Alla protesta, che coinvolgerà anche il personale impiegatizio, si sovrappone quella di Fim, Fiom e Uilm, con una manifestazione regionale dei metalmeccanici nel centro di Firenze che si svolgerà proprio nell’ultimo giorno di Pitti Uomo, aggravando ulteriormente traffico e mobilità cittadina.

Autolinee Toscane avvisa che per l’intera giornata i bus urbani ed extraurbani potranno subire ritardi e cancellazioni. Saranno garantite le corse solo nelle fasce protette: tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Lo sciopero coinvolgerà anche le biglietterie e il personale di terra. Nell’ultimo sciopero di pari durata (20 settembre 2024), l’adesione è stata del 27,15%.

Pendolari in attesa di salire sul treno

La tramvia di Firenze garantirà il servizio solo nelle fasce orarie dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17 alle 20. La regolarità al di fuori di questi orari dipenderà dal tasso di adesione del personale.

Dalle ore 21 del 19 giugno alle ore 21 del 20 giugno 2025 i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, Trenitalia e Trenitalia Tper.

Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21.

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: - fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; - fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso per i treni regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Toscana Aeroporti segnala possibili modifiche alla normale attività operativa negli scali di Firenze e Pisa. Saranno comunque garantiti voli di Stato, umanitari, di emergenza e legati a merci essenziali. I passeggeri sono invitati a monitorare in tempo reale i voli sui siti ufficiali degli aeroporti o contattare direttamente le compagnie aeree.

Alia Multiutility informa che per la giornata di venerdì 20 giugno saranno garantiti solo i servizi minimi essenziali nei 65 Comuni di Firenze, Prato e Pistoia: raccolta di rifiuti pericolosi, mense pubbliche e ospedali, pulizia di mercati e aree turistiche, interventi sanitari urgenti. I cittadini possono contattare i numeri del call center o consultare il sito www.aliaserviziambientali.it per aggiornamenti.

Disagi possibili anche negli ospedali e nei presidi sanitari, dove saranno comunque garantiti i servizi minimi previsti dalla legge: pronto soccorso, assistenza urgente, assistenza ai degenti, vigilanza veterinaria e attività di protezione civile. Potrebbero subire variazioni gli appuntamenti ambulatoriali e i servizi amministrativi.

I sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato 8 ore di sciopero per il rinnovo del contratto nazionale. In Toscana, i lavoratori manifesteranno con un corteo a Firenze: partenza alle 9 da piazza Santa Maria Novella e comizi finali in piazza del Carmine. È il quinto sciopero nazionale in pochi mesi.

Le motivazioni dello sciopero generale toccano temi ampi: dalla guerra in Palestina all’aumento delle spese militari, dalla precarietà del lavoro all’assenza di politiche sociali, fino alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Tra le richieste: aumento dei salari, riduzione dell’orario, contrasto alle privatizzazioni e alle gare d’appalto per il Tpl.