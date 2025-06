ARezzo, 18 giugno 2025 – La 1000 MIGLIA A PRATOVECCHIO STIA

Venerdì 20 giugno arriva la corsa più bella del mondo

Tutto pronto a Pratovecchio Stia per l'attesissimo passaggio della 1000 Miglia 2025, storica competizione automobilistica che attraversa l’Italia con un percorso di oltre 1900 chilometri che vede ogni anno la partecipazione di centinaia di auto d'epoca ed equipaggi provenienti da ogni angolo del mondo.

Venerdì 20 giugno la "corsa più bella del mondo" attraverserà il comune dell'alto Casentino nell'ambito della quarta tappa che prenderà il via da Cervia per concludersi a Parma. La carovana toccherà prima Forlì per arrivare a Pratovecchio Stia attraverso il Passo della Calla.

Le 430 auto storiche costruite fra il 1927 e il 1957 saranno prima a Stia per un Controllo Timbro in piazza Bernardo Tanucci e un Controllo Orario in piazza Giuseppe Mazzini, poi a Pratovecchio per un secondo Controllo Timbro in piazza Paolo Uccello e una prova cronometrata sulla Strada Provinciale della Scarpaccia.

Ad anticipare il convoglio ci saranno 123 Ferrari del Tribute 1000 Miglia e le auto elettriche della 1000 Miglia Green, accompagnate dalle vetture con robo-driver del Politecnico di Milano, il cui progetto verte sull’introduzione della guida autonoma per l’ottimizzazione del trasporto urbano. I 123 esemplari del Cavallino Rampante arriveranno dalle ore 8:00 in poi, mentre la prima storica è prevista per le ore 9:00.

Per l’edizione numero quarantatré della sua rievocazione, 1000 Miglia sceglie di ispirarsi alle pagine più remote e affascinanti della propria storia, ricalcando le corse leggendarie dell’anteguerra, con un tracciato “a otto” come quello delle prime 12 edizioni della 1000 Miglia di velocità. Sono 29 le nazioni di provenienza degli oltre 400 equipaggi selezionati: l’Italia il paese più rappresentato, seguito a ruota da Olanda, Gran Bretagna e Stati Uniti. Passando alle vetture, saranno 127 gli esemplari anteguerra che prenderanno parte alla quarantatreesima rievocazione della Freccia Rossa. 78, invece, quelli che corsero la gara di velocità storica fra il 1927 e il 1957. Nell’esclusivo parterre di auto, insieme alle prestigiose flotte di Ferrari (17), Bugatti (10) e Bentley (8), spiccano ben 18 Alfa Romeo anteguerra. Da non perdere un esemplare unico come la Biondetti Ferrari-Jaguar Special. Parlando di modelli invece, meritano una menzione speciale un’Aston Martin DB 3 e due affascinanti Porsche 550 Spyder RS.