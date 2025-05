Calcio, a Rizzoli, Irrati, Berti e Ferrari l'edizione 2025 del "Premio Ferruccio Salvetti"

Firenze, 8 maggio 2025 - Nicola Rizzoli, Massimiliano Irrati, Alessio Berti ed Alessandro Ferrari sono i vincitori della terza edizione del “Premio Ferruccio Salvetti”, intitolato alla memoria dell’ex-guardalinee di alcuni dei migliori arbitri degli anni ’70 e ’80. Un premio istituito dai figli di Ferruccio, Giandomenico (dirigente sportivo della FIGC) Pierfrancesco (osservatore arbitrale AIA in Serie D) ed Alessandra (scomparsa nel 2020) nato con la volontà di “tramandare i valori e gli insegnamenti nei quali Salvetti ha sempre creduto, cercando di trasmetterli ai più giovani e a tutte le persone che nel corso della sua vita professionale e sportiva ha incontro sul suo percorso”.

Il riconoscimento premia gli esponenti del mondo arbitrale e sportivo messisi in mostra anche per le loro qualità umane, oltre che per quelle professionali.

La cerimonia di consegna dei premi si terrà venerdì 9 maggio alle 18 nella Sala Giovanni Ferrari del Centro Tecnico Federale di Coverciano. L'evento si aprirà con un saluto di Paolo Casarin, ex-arbitro internazionale, per lasciare poi spazio ai premiati: saranno come detto presenti Rizzoli (ex-arbitro internazionale ed ex-designatore degli arbitri italiani, attuale responsabile degli arbitri della CONCACAF) Irrati (attuale responsabile Var della FIFA) l’assistente arbitrale internazionale UEFA Berti e il direttore generale della ACF Fiorentina Ferrari.

Fra i premiati della seconda edizione, risalente al 2023, figuravano altri due ex-arbitro internazionali quali Roberto Rosetti e Stefano Braschi. “Sarà l’occasione per poter condividere ricordi, passioni, commozione – hanno concluso gli organizzatori - ma anche competenza e merito, nel solco dei valori che il riconoscimento intende perseguire”. Per info è possibile scrivere alla mail [email protected] o contattare il 3355650096.

G.F.