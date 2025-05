Playout: Lucchese sconfitta a Sestri. I rossoneri cedono 2-1

Sestri Levante, 10 maggio 2025 – La Lucchese esce sconfitta per 2 a 1 dalla gara d’andata contro il Sestri Levante. Gorgone deve fare a meno di Selvini, che ha riportato la rottura del crociato del ginocchio destro.

Ritrova dopo tre mesi il capitano Giorgio Tumbarello, che torna così a guidare il centrocampo rossonero. E proprio i rossoneri non partono nel migliore dei modi, sono contratti e al 19’ i padroni di casa passano in vantaggio con Brunet. Nunziatini pennella un cross sul secondo palo dove Brunet, batte Melgrati.

I rossoneri faticano ad uscire dalla propria metà campo ed il Sestri cerca di approfittarne al 33’ con Podda, che serve Piu, ma questa volta Melgrati salva la porta. Ma il raddoppio è nell’aria ed arriva al 36’ con Nunziatini. Punizione dalla trequarti di Clemenza e Nunziatini di testa segna un gol pesantissimo. Si va al riposo con gli uomini di Ruvo in vantaggio e con la Lucchese che non è mai riuscita ad essere pericolosa. Nella ripresa la formazione di Gorgone è apparsa più aggressiva, con il tecnico rossonero che decide di mandare in campo Fedato al posto di Magnaghi.

Al 13’ Saporiti ci prova su punizione, ma la palla termina di poco alta sopra la traversa. Il Sestri Levante sfiora la terza rete con Pane, ma per men due volte Melgrati Salva. La Lucchese accorcia al 38’ Podda cintura in area di rigore Fedato, il direttore di gara decreta il calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Saporiti, che con un gran destro batte Frusci e poi va a festeggiare con la panchina rossonera e fa vedere la maglia numero dieci di Selvini infortunato. Ancora Fedato in grande serata al 43’ costringe Frusci alla provvidenziale respinta. La gara termina così e adesso tutto è rinviato a sabato con la gara di ritorno con la Lucchese, alla quale basterà vincere 1 a 0 per mantenere la categoria.

Sestri Levante Lucchese 2 – 1

SESTRI LEVANTE (4-4-2): Fusci; Primasso, Pane, Valentini, Podda; Clemenza (25’ st Oneto), Rosetti, Brunet, Nunziatini; Piu, Parravicini (46’ st Cominetti). A disp.: Sias, Guadagno, Furno, Durmush, Goglino, Pavanello, Nenci, Giorno, Di Giorgio, Fedele, Piazza, Raggio Garibaldi). All.: Ruvo.

LUCCHESE (3-5-2): Melgreti; Gucher, Benedetti, Rizzo; Gemignani, Visconti, Galli, Tumbarello (27’ st Ballarini), Antoni; Magnaghi (11’ st Fedato), Saporiti. (A disp.: Coletta, Allegrucci, Da Silva, Gasbarro, Salomaa, Badje, Welbeck, Cartano, Moschella, Gheza). All.: Gorgone.

Arbitro: De Angeli di Milano.

Reti: 19’ pt Bruneti, 36’ pt Nunziatini, 39’ st (rig.) Saporiti

Note: espulso Furno al 40’ st per proteste; ammoniti Pane, Visconti e Ballarini; recupero 1’ pt e 4’ st .