Anche Clara Mondonico al Torneo del 72° anno di fondazione dell'Avanguardia Pistoia

Pistoia, 30 maggio 2025 – L’hanno corteggiata e infine avuto il suo assenso alla partecipazione: è un vero e proprio colpaccio quello realizzato dal Gruppo Sportivo Avanguardia 1953: ci sarà anche Clara Mondonico, la figlia del popolare allenatore di calcio Emiliano, prematuramente scomparso, alla serata di venerdì 13 giugno 2025 al “Frascari” di Pistoia per i Tornei del 72° anno di fondazione del Gruppo Sportivo Avanguardia 1953, storica e lodevole società di calcio per tutti.

Tornei di calcio giovanile per Primi Calci (classe d’età 2016), Esordienti (2012), Pulcini (2014) e Piccoli Amici (2018-19), in programma per cinque serate. Le competizioni, quest’anno dedicate ad Amelio Tosi, tecnico dell’Avanguardia da poco venuto a mancare, e a Emiliano Mondonico appunto, sono in corso: il 17 maggio è toccato ai Piccoli Amici, il 24 ai Primi Calci, domani sabato 31 maggio dalle 17 sarà la volta degli Esordienti, venerdì 6 giugno dalle 19 ai Pulcini e infine venerdì 13 dalle 18 ancora ai Piccoli Amici.

Hanno garantito la presenza, il presidente del Comitato Regionale Toscano della Lega Nazionale Dilettanti Paolo Mangini, il delegato provinciale di Pistoia della FIGC Roberto D’Ambrosio e rappresentanti di Regione Toscana e Banca Mutua Alta Toscana, ma non mancheranno altri illustri ospiti. “Abbiamo optato anche per la figura di Emiliano Mondonico – spiega la responsabile della comunicazione dell’Avanguardia, Milena Corsini – dopo la nostra partecipazione al Premio Nazionale Mondonico per le società che operano nel sociale e che ci ha visto tra le prime società di calcio giovanile italiane.

La volontà di Mondonico di umanizzare il calcio, lo sport probabilmente più affascinante ma pure meno umano perché legato a un business esasperato, è l’idea di pallone dell’Avanguardia. Per questo siamo felici di avere con noi Clara Mondonico, che prosegue l’opera del celebre padre”. Nel corso delle serate sarà distribuita ai presenti l’opera editoriale Le Filastrocche di Nonno Renzo (autore uno dei padri fondatori dell’Avanguardia, Renzo Corsini), centrata sulla storia dell’Avanguardia e i valori dello sport, edita grazie ai contributi di Banca Mutua Alta Toscana, Regione Toscana e Milena Fiori e patrocinata dal Comitato Regionale Toscano della Lega Nazionale Dilettanti.

Infine, l’Avanguardia ricorda che anche per l’annata 2025-26 è confermata la Scuola di Calcio gratuita per i bimbi dai 6 agli 11 anni d’età. Per informazioni e prenotazioni, è possibile recarsi negli uffici del “Frascari” nei giorni di martedì e giovedì nella fascia d’orario 17.30-19.30. Con il Gruppo Sportivo Avanguardia 1953 c’è la possibilità di recuperare il vero spirito del gioco.

Gianluca Barni