Lucchese, dopo il fallimento arriva la penalizzazione: -14 in classifica

Lucca, 27 maggio 2025 – E’ arrivata la penalizzazione in classifica per la Lucchese per una serie di violazioni amministrative, tra cui il mancato pagamento degli stipendi. Nel prossimo campionato di Lega Pro i rossoneri partiranno da meno 14, inoltre la società dovrà pagare anche un'ammenda di 10.000 euro. Sono stati anche in inflitti 14 mesi di inibizione e 10.000 euro di ammenda per Giuseppe Longo e 6 mesi di inibizione e 5.000 euro di multa per Nicola D'Andrea.

La penalizzazione arriva dopo il fallimento della Lucchese, deciso dal Tribunale di Lucca, con la nomina del curatore fallimentare Claudio Del Prete, che sta cercando di provare a far iscrivere la Pantera al prossimo campionato di Lega Pro. Al momento non era ancora arrivato l’importo definitivo da parte della Covisoc da pagare per gli stipendi e contributi per permettere poi di presentare la documentazione necessaria per l’iscrizione. Intanto è stata attivata la procedura per l’escussione della fideiussione presentata dal Gruppo Bulgarella di trecentocinquanta mila euro, inoltre ci sono una serie di contributi fermi in Lega, che potrebbero far aggirare la cifra attorno ai tre milioni. E’ questa all’incirca la cifra che Stefano Grassi di Affida dovrebbe tirare fuori, per salvare la Lucchese e la strada è in salita. Il suo staff sta lavorando alacremente, per preparare tutta la documentazione, ma è una corsa contro il tempo e il meno quattordici in classifica rischia di essere un ulteriore macigno.

Rimane ancora in piedi la possibilità che la Lucchese possa ripartire dalla Serie D acquisendo il titolo sportivo del Ghiviborgo, senza partire con penalizzazioni. I due sindaci quello di Lucca Mario Pardini e quello di Coreglia, Marco Remaschi, sono in stretto contatto e non è escluso che la trattativa possa andare in porto, visto che il Ghiviborgo al momento ha messo in ghiacciaia la possibilità di cedere il titolo al Viareggio. Non è un mistero che il Comune della Mediavalle preferisca la Lucchese, ma prima ci sarà da capire se Affida riuscirà, magari con l’aiuto di qualche altro imprenditore lucchese e del fondo del Bahrain. Nei prossimi giorni si capirà cosa potrà essere fatto per evitare che la Lucchese dopo la salvezza conquistata sul campo nei playout finisca nuovamente nel baratro. Affida e l’Amministrazione Comunale stanno facendo il possibile, ma le scadenze sono imminenti.