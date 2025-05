Arezzo,12 maggio 2025 – Pareggio tra ACF Arezzo e San Marino Academy. Due reti nel primo tempo decidono il risultato. Penultima giornata di campionato e ultima partita della stagione in casa per l’ACF Arezzo.

Le amaranto ospitano il San Marino Academy della ex di giornata Miotto.

ACF AREZZO - SAN MARINO ACADEMY

ACF Arezzo: Bartalini, Licco, Carcassi (Taddei 64’), Corazzi, Zito, Santini (Fortunati 46’), Prinzivalli, Lorieri (Balducci 75’), Toomey, Martino (Barsali 56’), Razzolini (Fracas 56’)

A disposizione: Pieri, Barsali, Bruni, Balducci, Taddei, Tomassini, Fracas, Orsenigo, Fortunati

All. Ilaria Leoni

San Marino Academy: Limardi, Peare (Gardel 84’), Ventura (Bertolotti 68’), Marchetti, Tamburini, Battaglioli, Weithofer, Magni, Giuliani (Fancellu 84’), Larocca (Congia 68’), Miotto

A disposizione: Montanari, Congia, Gardel, Crocioni, Bertolotti, Fancellu, Poli, Gallina, Spataro

All. Simone Bragantini

Marcatrici: Lorieri (32’), Miotto (45’ + 1’)

Ammonite: Marchetti (61’), Miotto

Angoli: 5 - 3

Recupero: 1’ - 3’

PRIMO TEMPO

11’ Occasione ACF Arezzo dopo minuti in cui entrambe le squadre hanno cercato si superare la difesa avversaria senza riuscirci. Corazzi batte una punizione dalla fascia sinistra direttamente in area; si fa trovare pronta la difesa sammarinese che la respinge indietro, la prende Licco che passa a Razzolini sulla fascia destra. La numero 97 amaranto crossa di nuovo in area a cercare le compagne, la vede Carcassi ma non ci arriva. Un’ultima deviazione del San Marino Academy mette la palla in calcio d’angolo.

20’ Prinzivalli, da rimessa laterale, passa la palla a Corazzi che allarga per Santini. La numero 19 allunga in area per Razzolini che rincorre la palla duellando con Ventura, la capitana amaranto riesce a concludere calciando forte ma scivola e la palla termina sul fondo.

25’ Bartalini disinnesca la prima vera occasione da goal del San Marino Academy. Ventura scatta in solitaria verso l’area della numero 1 di casa, calcia forte sul secondo palo ma Bartalini interviene prontamente bloccando l’avanzata biancoblu.

32’ GOAL AREZZO!! Dalla distanza Corazzi allunga per Razzolini che con un colpo di testa serve un assist in area per Lorieri. La numero 33 calcia spiazzando Limardi.

37’ Occasione per il San Marino Academy con Miotto. L’ex amaranto dalla fascia destra prova a concludere sul primo palo ma Bartalini si fa trovare pronta.

45’ + 1’ Goal San Marino Academy. Miotto, ex amaranto, dalla bandierina calcia diretto in porta sul primo palo; Bartalini tenta di bloccarla ma la palla rimbalza sui guantoni e finisce in porta.

SECONDO TEMPO

48’ Corazzi da calcio di punizione crossa in area e trova la testa di Razzolini che prova la conclusione ma la palla termina sul fondo.

53’ Arezzo vicino al raddoppio con Razzolini che in area cerca la conclusione ma viene anticipata da Miotto che spazza via la palla mettendola in calcio d’angolo.

54’ Martino da calcio di punizione crossa in area. Carcassi in area calcia a giro sul secondo palo ma non trova lo specchio della porta.

65’ Attaccano ancora le biancoblu. Ventura offre un pallone a Giuliani che a sua volta serve un retropassaggio per Marchetti. La conclusione della 21 ospite risulta debole, Bartalini la blocca facile.

68’ Torna a farsi vedere l’ACF Arezzo. Corazzi dalla distanza passa sulla fascia sinistra per Fracas che calcia forte ma la palla termina esterna alla rete.

90’ Calcio d’angolo battuto da Miotto direttamente in area a cercare le compagne anticipate però da Bartalini che respinge in salto la palla. Fancellu recupera il pallone e lo passa nuovamente in area a Bertolotti. Il portiere della formazione amaranto precede nuovamente l’avversaria e pone fine all’azione.

90’ + 2’ Ultima chance prima del fischio finale. Taddei serve un pallone a Balducci davanti la porta di Limardi; la calciatrice amaranto non riesce però a concretizzare il 2 a 1.

Termina in parità al “Città di Arezzo”. Le due squadre si dividono la posta in palio e portano a casa un punto a testa.