Arriva il grecale, allerta meteo gialla in Toscana per il vento. Raffiche fino a 80 km/h

Firenze, 15 maggio 2025 – Un fronte perturbato proveniente da Nord-Est attraverserà rapidamente la Toscana durante le ore notturne, accompagnato da venti intensi e precipitazioni sparse.

La zona in giallo interessata dall'allerta meteo per le forti raffiche di grecale attese dalla mezzanotte fino alle 13 di venerdì 16 maggio, escluse Lunigiana e Versilia

La Sala operativa unificata della Protezione civile della Regione Toscana ha diffuso un avviso di allerta meteo di colore giallo per venti forti che interesseranno tutta la regione dalla tarda serata di giovedì 15 maggio (intorno a mezzanotte) fino alle 13 di venerdì 16 maggio. L’allerta gialla copre tutta la Toscana fatta eccezione per le aree della Versilia e della Lunigiana che risultano in verde.

Si prevede che le raffiche possano raggiungere velocità di 50-60 chilometri orari nelle aree pianeggianti e di 60-80 chilometri orari nelle zone collinari.

Maggiori informazioni e suggerimenti sui comportamenti da adottare in presenza di tali condizioni metereologiche critiche sono disponibili nella sezione dedicata "Allerta meteo" del portale ufficiale della Regione Toscana, accessibile al link: https://www.regione.toscana.it/allertameteo.

L'immagine satellitare diffusa dal Lamma mostra l'Italia divisa in due da un punto di vista meteo: al Centro-Nord cielo in prevalenza sereno, al Sud nubi e piogge, soprattutto su Calabria e Sicilia

Anche il Lamma spiega che in queste ore l’Italia risulta “divisa in due da un punto di vista meteorologico: al Centro-Nord cielo in prevalenza sereno, al Sud nubi e piogge, soprattutto su Calabria e Sicilia”.

La Toscana invece “sarà interessata – spiega ancora il Lamma – dal transito di un fronte freddo la prossima notte (quella di venerdì) che porterà rovesci sparsi nelle zone interne; l'ingresso di venti di Grecale favorirà un rapido e generale rasserenamento già in mattinata. Temperature in temporaneo calo”.

E per quanto riguarda il fine settimana? Le previsioni del consorzio Lamma indicano “variabilità a tratti instabile, con una evoluzione ancora incerta”.