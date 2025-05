Un piano per prevenire le alluvioni. Sono stati stanziati ben 2,5 milioni

Una montagna di soldi per prevenire le alluvioni nel territorio di Poggibonsi. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha stanziato 2,5 milioni di euro per la messa in sicurezza dello Staggia, che così tanti danni ha provocato in passato. Un ‘tesoretto’ messo a disposizione del Consorzio di Bonifica per la realizzazione di quattro importanti opere per la mitigazione del rischio idrogeologico. ‘Tesoretto’ che è solo una fetta dei 9,95 milioni di euro concessi dal Ministero per interventi che interesseranno altre zone della Toscana. Il finanziamento di 2,5 milioni detta anche delle tempistiche entro cui concludere il lavoro, ovvero 36 mesi, e per questo il Consorzio di Bonifica si è già rimesso al lavoro per affidare e seguire i prossimi passaggi: indagini e progettazione definitiva ed esecutiva, conferenza dei servizi, poi appalto e cantierizzazione. Scendendo nei particolari, il progetto prevede la sistemazione dell’area sinistra in località Magione, l’adeguamento dell’argine sinistro nel tratto Bernino-Salceto; la realizzazione alla Magione di un’idonea pista di servizio e di briglie lungo lo Staggia per ridurre la velocità della corrente, il ripristino delle sponde in erosione, l’ adeguamento dello scarico di un fossetto esistente, la creazione di accumuli d’acqua funzionali per la salvaguardia della fauna ittica."Un altro intervento che si concretizza sullo Staggia che insieme all’Elsa, nei loro tratti all’interno del comune di Poggibonsi, hanno visto importantissimi investimenti da parte del Consorzio di Bonifica in termini di sicurezza idraulica, fruibilità e sistemazione naturalistica – spiega il presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Paolo Masetti – Certi interventi si concretizzano grazie alle capacità professionali e organizzative di un ente tecnico-operativo come il Consorzio di Bonifica che, in stretto rapporto con le amministrazioni locali e la Regione Toscana, riesce ad intercettare i finanziamenti necessari per andare oltre la manutenzione ordinaria, garantita dal contributo di bonifica". "Si tratta di un intervento rilevante per la messa in sicurezza del territorio e per la valorizzazione di tutta l’area- commenta la sindaca Susanna Cenni. Ringraziamo il Consorzio e tutti gli enti coinvolti per la collaborazione che ha portato a progettare l’opera e ad intercettare il finanziamento. Ora al lavoro per concretizzare l’intervento".