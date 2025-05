Allerta meteo gialla in Toscana, arrivano forti temporali

Firenze, 19 maggio 2025 – Allerta meteo gialla in Toscana per la giornata di martedì 20 maggio. Il rischio è idrogeologico e di temporali forti.

Le zone interessate? Si fa prima a indicare quelle che non sono coinvolte: restano in verde le isole, il bacino dell’Ombrone grossetano, del Fiora e dell’Albegna e la costa livornese a sud di Piombino. La perturbazione inizierà dal nord ovest (Versilia, Lunigiana e Garfagnana) per poi spostarsi verso l’interno e il resto della costa fino a Piombino.

L’allerta scatterà alle 11 di martedì e durerà fino alle 22.

La mappa dell’allerta

Ecco invece i comuni coinvolti dall’allerta gialla: