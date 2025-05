Maltempo in Toscana, ciclone iberico in arrivo: grandine e temporali forti. Ecco dove

Firenze, 20 maggio 2025 – Pioggia, temporali, temperature sotto la media stagionale. E’ il quadro meteorologico che caratterizza la Toscana in questi giorni di maggio inoltrato.

“Il mese di maggio non si vuole calmare, altri due cicloni in arrivo sul nostro Paese”, spiega il meteorologo Lorenzo Tedici che conferma: un mese piovoso e con temperature sotto media, specie al Nord dove sembra di tornare al maggio 2019 quando un'irruzione polare portò fenomeni quasi invernali”.

Allerta meteo gialla in Toscana

"Un ciclone di provenienza iberica causerà, intanto, altre piogge al Nord e al Centro, specie tra Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud vivremo ancora uno spiraglio di vera Estate con punte di 32-35 gradi in Sicilia e 28 gradi tra Sardegna, Calabria e Puglia. Questo ciclone sarà il meno intenso dei due in arrivo e comunque porterà qualche fenomeno forte e con possibile grandine, più probabile al Nord-Ovest e in Toscana”.

"Siamo quasi in estate – prosegue il meteorologo – e ancora arrivano masse d'aria di stampo invernale. La nota più importante non sarà comunque il calo delle temperature (localmente sotto i 20 gradi di massima), ma la possibilità di fenomeni violenti a causa dello scontro di masse d'aria quasi invernali con quelle quasi estive che tentano di impossessarsi dell'Italia. Monitoriamo dunque il passaggio del ciclone spagnolo in queste ore, poi per giovedì controlleremo bene la potenza e la modulazione di questo schiaffo polare in probabile arrivo nel cuore del Continente e in parte anche in Italia”.

La parte più avanzata della perturbazione attesa per oggi, 20 maggio, sta già interessando la Toscana da questa mattina, con locali piogge e temporali, per ora non forti e con cumulati non significativi. I fenomeni più forti sono attesi tra il pomeriggio e la sera a partire dalla costa. Forte scirocco sulla costa Grossetana e sull'Arcipelago.

La sequenza delle immagini del radar meteorologico mostra le piogge delle ultime 6 ore

Previsioni meteo in Toscana a cura del consorzio Lamma. Mercoledì 21 maggio: nottetempo e al primo mattino residue piogge e locali temporali sul centro-sud della regione; poi nuvolosità variabile con rovesci sparsi più probabili nel pomeriggio sulle zone interne. Venti: da deboli a moderati occidentali. Mari: generalmente mossi. Temperature: stazionarie.

Giovedì 22 maggio: parzialmente nuvoloso o nuvoloso con maggiori addensamenti sul nord della regione, associati a piogge sparse già in mattinata. Nella seconda parte della giornata possibilità di locali piogge e temporali anche sulle zone interne, in particolare su quelle centro meridionali. Venti: di Scirocco in rotazione a Libeccio, moderati o forti sulla costa, deboli sulle zone interne. Mari: da mossi a molto mossi a nord dell'Elba, poco mossi a sud. Temperature: stazionarie.

Venerdì 23 maggio: variabile con possibilità di isolati rovesci più frequenti in mattinata. Venti: deboli variabili con componente settentrionale. Mari: da molto mossi a mossi. Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Sabato 24 maggio: poco nuvoloso al mattino, nuvoloso nel pomeriggio con possibilità di brevi rovesci o isolati temporali più frequenti sulle zone centro meridionali. Venti: deboli nord orientali. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Con l'arrivo del weekend gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano mostrano ancora strascichi instabili per l'Italia, in particolare sulle regioni del Sud. A seguire spunta l'ipotesi per una più corposa rimonta dell'alta pressione in vista degli ultimi giorni di maggio.

Allerta meteo gialla in Toscana per la giornata di martedì 20 maggio. Il rischio è idrogeologico e di temporali forti. Inizialmente l’avviso meteo non riguardava tutta la Toscana perché escludeva le isole, il bacino dell’Ombrone grossetano, del Fiora e dell’Albegna e la costa livornese a sud di Piombino. Nella giornata di oggi però l’allerta è cambiata ed è stata estesa a tutta la Toscana per tutta la giornata.