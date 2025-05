Lucca Pisa: tappa del Giro, dove passa la cronometro e strade chiuse

Pisa, 19 maggio 2025 - Dopo il giorno di riposo di lunedì 19 maggio, il Giro d'Italia torna sulle strade con la decima frazione a cronometro, quella tra Lucca e Pisa. Partenza dalla città delle Mura e arrivo in quella della Torre Pendente. Una grande festa dello sport in una zona che è la culla degli appassionati delle due ruote. Ma anche una giornata di inevitabili disagi con diverse strade chiuse e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in entrambe le città. Questo per agevolare il traffico veicolare, che subirà giocoforza dei rallentamenti. Il percorso, rispetto a una tappa in linea, sarà chiuso per tutta la giornata, fino al passaggio dell'ultimo corridore.