Viareggio, cresce la febbre da Giro d’Italia. In rosa alla camminata del Cuore

Viareggio (Lucca), 19 maggio 2025 – Cresce la febbre da Giro d’Italia. Mercoledì la partenza della tappa viareggina dalla Darsena con la carovana rosa che passerà da via Coppino, il ponte girante, Rosolino Pilo, viali a mare fino alla via Marco Polo. E poi via Salvo d’Acquisto per lasciare infine il territorio comunale. Un grande evento per la città soprattutto dal punto di vista turistico e di vetrina promozionale davanti a tutta Italia e non solo. Già sabato si sono svolte delle attività legate alla manifestazione, una di queste in piazza Cavour. Ieri invece centinaia di persone – tutto rigorosamente con il dress code previsto in rosa – si sono ritrovate nell’iconica piazza Mazzini insieme all’assessore al turismo Alessandro Meciani per la camminata del cuore in rosa.

Altri appuntamenti sono previsti oggi, lunedì, in concomitanza con il giorno di riposo del Giro d’Italia: dalle 10 alle 12, gli studenti viareggini saranno alla Gamc (e non più per motivi logistici all’Eden) per un incontro con gli organizzatori di Rcs.

Domani, martedì, sarà poi un’altra giornata di festa: dalle 19 alle 22, piazza Mazzini sarà il fulcro di uno spettacolo, un cocktail rosa allestito dalla Federazione italiana barman. Il cocktail sarà venduto a 5 euro, il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione TiAmo. Sempre domani, vigilia della tappa, dalle 19,30 spazio all’animazione a cura di Discoteca Italiana, con interventi di Radio Bruno, e alle 21,30 grande show di luci (“Il cielo è rosa sopra Viareggio”) per celebrare il terzo anno consecutivo del Giro a Viareggio.