Concerto di primavera: al Teatro Verdi le voci bianche del Coro Bonamici

Pisa, 19 maggio 2025 – Il Teatro di Pisa in collaborazione con la Scuola di Musica Giuseppe Bonamici presenta la seconda edizione dei Concerti di Primavera: sabato 24 maggio alle 18, i 50 bambini e adolescenti allievi del Coro di Voci Bianche saranno i protagonisti di uno speciale pomeriggio musicale nel Ridotto del Teatro Verdi. I biglietti (intero 12 euro, ridotto 6 euro / sotto i 12 anni) sono in vendita dal 15 maggio nella biglietteria di via Palestro 30 e al servizio telefonico 050 941188.

Diretti da Angelica Ditaranto, i giovanissimi interpreti eseguiranno un repertorio di canti profani a più voci di autori classici e contemporanei accompagnati al pianoforte da Anna Cognetta. Alla tromba Tommaso Iacoviello e alle percussioni Alessandro Tozzi.

Il Concerto di Primavera sarà un viaggio attraverso sonorità avvolgenti con brani costruiti su testi poetici di Pascoli, su immagini evocative della natura, sulle suggestioni dei colori. Alcuni di questi riportano alla mente antiche tradizioni italiane come Ballata e Neve di Andrea Venturini, basato sul lento ripetersi di gesti millenari, sulla cura dell’adulto per il bambino attraverso un legame che permette alla vita di proseguire nella sua cantilena, di generazione in generazione. Altri permettono di evadere verso paesi lontani, come nel tradizionale brasiliano Niña do mar e in Cubanita, il travolgente brano di Eva Ugalde. Altri ancora sono tratti da opere pucciniane o presentano celebri colonne sonore di film come Edelweiss tratta da The sound of Music.

Il Coro di Voci Bianche Bonamici è stato fondato nel 2004 da Angelica Ditaranto, che tuttora lo dirige. Composto da cinquanta bambini e ragazzi tra i sei e i sedici anni, in 21 anni di attività il Coro di Voci Bianche ha preso parte a produzioni concertistiche e importanti eventi collaborando con istituzioni e teatri locali e nazionali. Tra le più recenti collaborazioni si segnalano la partecipazione, nel 2024, alla produzione della Bohème di Giacomo Puccini con la regia di Cristina Mazzavillani Muti e alla produzione di Tosca per le celebrazioni del centenario della scomparsa di Puccini, nei Teatri di Pisa, Livorno, Lucca e Ravenna. Nel dicembre 2024 al Concerto di Natale della Camera dei Deputati.

In occasione del centenario della scomparsa di Puccini (2024), il Coro ha affrontato un lavoro unico in Italia, traducendo in LIS brani del compositore toscano scritti e pensati per coro di voci bianche (tratti dalle opere Tosca, Turandot, La Rondine, La Bohéme).