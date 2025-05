Tragedia a Vernio, operaio muore schiacciato da un camion

Vernio (Prato), 19 maggio 2025- Tragedia a Vernio. Un operaio di 56 anni è morto stamattina, lunedì 19 maggio, schiacciato da un camion. È successo in via del Bisenzio, intorno alle 11, poco prima dell’abitato di Mercatale.

L’operaio, di origine albanese con cittadinanza italiana, avrebbe cercato di fermare il mezzo che stava finendo in un fosso. Secondo quanto spiegato dalla procura pratese, il 56enne era “impegnato in attività di scarico di materiale da un camion, parcheggiato in una strada in pendenza”. Il mezzo ha poi “perso aderenza e travolto” il 56enne uccidendolo.

Lanciato l’allarme al 112, sul posto sono intervenuti il prima possibile i soccorritori con un’ambulanza, una squadra dei vigili del fuoco e la polizia municipale. Tuttavia per l’operaio non c’è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Gli accertamenti sono stati svolti dagli ispettori del Dipartimento prevenzione della Asl.

La procura "sta procedendo al sopralluogo e agli accertamenti per verificare le modalità del fatto ed individuare le eventuali responsabilità penali. Si procede per omicidio colposo". Sequestrati il camion e l’area interessata dall’incidente.