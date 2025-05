Incidente con il trattore, grave 54enne. Portato a Careggi con l’elicottero

Empoli, 19 maggio 2025 – Incidente sul lavoro questa mattina, poco dopo le 10.30, in località Molin Nuovo, nel comune di Empoli. Un uomo di 54 anni stava lavorando con il trattore, quando per cause in corso di accertamento, ha riportato un forte trauma cranico con conseguente ferita del bulbo oculare.

A quanto appreso si tratta di un operaio di una fattoria che stava effettuando delle lavorazioni in un terreno in via Senese Romana. L’uomo, di origine straniera, è stato soccorso dai sanitari del 118. Sul posto sono arrivate un’ambulanza infermieristica delle Pubbliche Assistenze di Empoli e Castelfiorentino e l’automedica. Nel frattempo era stato attivato anche Pegaso. La vittima, una volta stabilizzata, è stata trasferita sull’elisoccorso e portata, in codice rosso, all’ospedale fiorentino di Careggi.