Incidente sul lavoro in porto: marinaio colpito da una fune. Operato d’urgenza all’addome

Carrara, 17 maggio 2025 – Tragedia sfiorata ieri pomeriggio nel porto di Marina. Un marinaio durante alcune operazioni è stato colpito alla schiena da un cavo che si è spezzato accidentalmente da una nave ormeggiata alla banchina Buscaiol.

La nave Roro era appena entrata in porto ed era ormeggiata. Al momento dell’incidente i marittimi stavano lavorando per preparare il natante a ricevere il carico, quando per circostanze da chiarire la corda si è spezzata e ha colpito il marittimo.

L’uomo è un tunisino di 27 anni, che a causa del forte urto si è accasciato al suolo. Lo spavento e il dolore dovuto al trauma lo hanno mandato in panico e per calmalo è stata necessaria la sedazione.

Il marinaio dopo i primi riscontri dei soccorritori, che hanno accertato che muoveva gambe e braccia, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale delle Apuane, dove i sanitari hanno effettuato tutti gli esami, per poi operarlo d’urgenza all’addome. Molta la paura tra i colleghi di lavoro, che all’inizio hanno temuto il peggio. Un colpo di frusta ben assestato che ha messo ko il lavoratore, che secondo le prime testimonianze si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato.

La chiamata di intervento per un infortunio sul lavoro al 118 è arrivata alle 15,57. Anche se, come detto, l’uomo in apparenza non aveva riportato gravi ferite per prassi è stato portato in ospedale con codice rosso a bordo dell’ambulanza infermieristica della Pubblica assistenza. Sul posto per ricostruire la dinamica e fare i rilievi sono intervenuti gli uomini della Capitaneria al comando del capitano di fregata Tommaso Pisino. Al momento le indagini sono ancora in corso. Avvertiti anche gli operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl.

A.P