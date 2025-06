Mobilitati contro le frane. Una mappa del dissesto. La ’guerra’ del Comitato

Fosdinovo frana e i cittadini si mobilitano per chiedere interventi. Da gennaio diverse zone del Comune sono state interessate da frane e smottamenti. Le prime a fine gennaio, in via Colomba a cui è seguita una Pec, con richiesta riscontro situazione della via in seguito ai primi eventi franosi. A fine febbraio nuove frane in via Fravizzola, con una strada ancora chiusa, prima del ponte all’altezza del civico 33. Per tutelarsi e chiedere aiuto a marzo è nato il Comitato Strade Fosdinovo, formato da cittadini di via Colomba, via Fravizzola, Caprognano e Gignago con l’obiettivo di sensibilizzare l’amministrazione sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinari delle strade ed è stato istituito un gruppo su Facebook con immagini e documentazione. Passa il tempo ma la situazione peggiora: a metà marzo la prima grossa frana nella strada che porta in località Gignago, unica via di accesso al paese. I lavori sono cominciati ad aprile ma non sono ancora finiti, anzi sono fermi. Aprile è stato il mese delle piogge, si sono verificati vari eventi franosi a Gignago, dove si è bloccato nuovamente l’accesso pedonale e carraio, e ancora una grossa frana in una intersezione di via Fravizzola che porta in località Caprognano di sotto, isolando diverse famiglie e con il rischio che frani anche la parte della strada asfaltata principale di via Fravizzola appena sotto il paese. Frane minori in via Fabiano, via Fravizzola, via Ghigliolo, via dei Pini. Il Comitato ha inviato varie lettere al Comune per chiedere aggiornamenti sulla situazione, ha inoltre incaricato un avvocato che ha richiesto l’accesso agli atti, senza ricevere risposte. "Da mesi - spiega il Comitato - noi cittadini chiediamo in maniera ufficiosa e ufficiale al sindaco di Fosdinovo e agli uffici competenti un incontro per aggiornamenti sulla situazione delle strade e l’eventuale programmazione per le opere di manutenzione straordinaria e ordinaria, ma non ci sono state risposte di alcun genere. Siamo preoccupati per il passare del tempo, ci preoccupa il sopraggiungere dell’autunno e di nuovi periodi piovosi. A quanto ci risulta, il Genio Civile ha già effettuato i sopralluoghi previsti, riteniamo urgente informare la popolazione sugli esiti delle valutazioni tecniche e sulle decisioni che l’amministrazione vuol adottare per garantire la messa in sicurezza delle aree nonché la tutela dell’incolumità pubblica. Siamo consapevoli delle difficoltà legate alla gestione di emergenze territoriali ma confidiamo nella volontà del Comune di mantenere un rapporto di trasparenza. Non smetteremo di volere risposte". Monica Leoncini