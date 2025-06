Ritrovato Milo, il cane rapito a Pontremoli torna alla sua famiglia

Pontremoli (Massa Carrara), 29 giugno 2025 – Ha avuto un lieto fine la vicenda del rapimento di Milo, il cucciolo di barboncino toy sottratto alcuni giorni fa a Pontremoli dal giardino di un'abitazione.

Il piccolo cane, già restituito alla sua famiglia, è stato ritrovato da alcuni giovani che lavorano in zona, i quali lo hanno riportato alla famiglia dove ad attenderlo c'era, in particolare, la bimba piccola. Il rapimento del piccolo cagnolino aveva fatto il giro di Pontremoli, suscitando riprovazione. Erano partiti richieste e appelli sui social per chiunque avesse avuto informazioni sul cane o sui rapitori dell'animale.

Della questione si era mossa anche l'Aidaa, l'Associazione italiana difesa animali e ambiente, con un appello – unito a una taglia – rivolto ai rapitori per restituire immediatamente il cane. Aidaa sta continuando la ricerca dei rapitori del cane.

"Non avremo pace fino a quando i rapitori del cane non saranno consegnati alla giustizia –spiegano dall'associazione – Qualche idea sull'ambiente in cui è maturato questo furto ce la stiamo facendo. Esortiamo chi fosse a conoscenza di qualcosa a parlare, e chi ha commesso materialmente la sottrazione del cane ad ammettere la propria colpa davanti alle forze dell'ordine. Qualcuno se, invece, vuol dire a noi com'è andata, può farlo”.