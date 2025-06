La Notte bianca accende l’estate. “Ottomila persone in festa”

Massa, 30 giugno 2025 – “Una città viva, piena di musica, luci e sorrisi: circa 8000 persone hanno animato il centro di Massa trasformandolo in un grande palcoscenico a cielo aperto – ha detto il sindaco Francesco Persiani – La Notte Bianca ha saputo coinvolgere ogni angolo, regalando momenti di festa, partecipazione e condivisione. Prende ufficialmente il via la stagione estiva, ricca di appuntamenti pensati per tutte le età e per valorizzare la nostra comunità e il nostro territorio”.

Ieri sera, a partire dalle 20, il centro e le piazze si sono animate con stand, bancarelle e negozi aperti. Musica in strada, artisti ad ogni angolo – compreso quello super suggestivo della scalinata del Teatro Guglielmi con Anna e Michelangelo live – E in piazza Aranci il clou, con il palco allestito per lo show di Radio 105 con Mitch e Fabio Liuzzi oltre a un ospite speciale, il cantante Tormento. E poi ancora intrattenimento, animazione per bambini e giocoleria. Rock in piazza Garibaldi con i Never too late, mentre in piazza Duomo spazio al dj set e in via Cavour l’Acida Band-Dms Music School mentre in piazza Mercurio e piazza Bertagnini spazio ancora al dj set. In largo Del Nero l’esibizione dell’Acustic duo live-Dms Music School, in piazza Puccini oltre all’animazione un’esposizione di quadri. E ancora in piazza Matteotti il Circus show e Fire Led con Squilibrio, mentre in piazza Palma è andato in scena il Face painting a cura di Ops! Teatro e poi a seguire Love Circus con Amaranta e Tamarindo.

Con un presidio davanti alle Poste di ’Massa Carrara Antifascista per la Palestina“, in vista del corteo popolare del 5 luglio in programma alle 21 a Marina, davanti al Pontile. “Un grazie speciale a chi ha reso possibile questa serata: agli organizzatori, agli artisti, a Radio 105, agli operatori, alle forze dell’ordine, ai volontari. E naturalmente grazie a chi ha scelto di viverla insieme a noi – chiude il sindaco Persiani – Massa ha dimostrato ancora una volta quanto sia bella e viva quando si ritrova unita. Avanti così, l’estate è appena cominciata”.