Locale derubato due volte in una notte. “Situazione insostenibile”

Empoli, 30 giugno 2025 – “Ormai è difficile continuare ad andare avanti in questo contesto. Se sto pensando di chiudere il locale e trasferirmi altrove? E’ un’ipotesi che non escludo, perché la situazione è insostenibile”. E’ lo sfogo di Giovanni Avano, titolare del ristorante “20 Posti”, a seguito del duplice furto subito dall’esercizio commerciale di via delle Murine nella notte fra sabato e domenica.

Ben due furti nel giro di poche ore, immortalati dalle telecamere: il primo è avvenuto intorno alle 2.30, il secondo verso le 5.30. Le telecamere interne hanno registrato in entrambi i casi due uomini, relativamente giovani, intenti a frugare all’interno del ristorante. Entrambi i colpi potrebbero essere stati messi a segno, però, dalle stesse persone: dovrà essere un’analisi più approfondita da parte delle forze dell’ordine a fornire le risposte. “Ieri abbiamo avvisato la polizia dopo aver scoperto il furto, intorno alle 10 – ha detto ieri Avano – e domani (oggi, ndr) procederemo con la formalizzazione della denuncia”.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, i ladri si sarebbero introdotti all’interno del locale tagliando parte di una zanzariera e mandando in frantumi il vetro di una finestra. Una volta entrati, hanno aperto e svuotato del contenuto il registratore di cassa. In uno dei filmati registrati da una delle telecamere dell’esercizio, si vede uno dei ladri fare man bassa del contante mentre fuma indisturbato. A circa tre ore di distanza, poi, le stesse videocamere avrebbero registrato un nuovo ’ingresso non autorizzato’. Il bottino, tra contanti e tablet portati via, non è ancora stato quantificato, ma si parla di qualche migliaio di euro. Da sommare alle spese necessarie per sostituire la finestra distrutta.

“Domani riapriremo (oggi, ndr) anche per lanciare un segnale: vogliamo andare avanti – ha aggiunto Avano – Le criticità che il centro denuncia sotto il profilo della sicurezza sono note a tutti. Dico solo che alcune mie clienti, tempo fa, dopo aver cenato mi hanno chiesto la cortesia di scortarle alla macchina. La gente ha paura a passeggiare in centro in certi orari. E questo è un problema per tutti: serve una soluzione”.