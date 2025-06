Mozione FdI bocciata: "Il Pd contro le donne?. Parità solo a parole..."

Scontro in consiglio comunale a Vinci sulla mozione per la parità di genere nei Consorzi di Bonifica, presentata da Manuela Mussetti (foto), consigliera di Fratelli d’Italia e coordinatrice cittadina del partito. La proposta è stata respinta dalla maggioranza.. "Lo ammetto, c’è stato un errore materiale nella mozione, ho indicato il Consorzio Toscana Medio Valdarno invece del Basso Valdarno. Ma era un dettaglio facilmente correggibile con un emendamento – spiega Mussetti –.La sostanza resta: nei Consorzi non c’è alcuna rappresentanza femminile ai vertici". La consigliera attacca la capogruppo Pd Cristina Bortolai e le esponenti dem: "Hanno preferito rifugiarsi nei cavilli anziché cogliere l’occasione per sostenere concretamente le donne. Mi chiedo, da donna a donna, come possano giustificare un voto che ha affossato un principio fondamentale come la parità nei ruoli decisionali". Non sono mancati momenti di tensione in aula. "L’assessore Marzocchini si è alzato teatralmente e ha lasciato la sala, pretendendo il ritiro della mozione, salvo poi accusare noi di mancanza di rispetto – racconta Mussetti –. Il Pd si riempie la bocca di simboli come le panchine rosse, ma alla prova dei fatti si tira indietro. Io non mi arrendo: continuerò a battermi per garantire alle donne la rappresentanza che meritano, nei fatti e non solo a parole".