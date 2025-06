Una "Genius night jazz" con Ellington

Stasera è tempo di "Genius Night Jazz", appuntamento per appassionati, curiosi e amatori del genere. A partire dalle 21.30 la casa natale di Leonardo ad Anchiano, Vinci, spalanca le sue porte alla conferenza "Duke Ellington il genio della musica del 900: Our Favorite Ellington", un’iniziativa organizzata da Empoli Jazz in collaborazione con il Comune di Vinci. Difficile limitare l’impatto del geniale Duke Ellington (nella foto) al jazz: la musica del compositore di Washington è un corpus tra i più importanti del XX secolo, spesso in dialogo sottile e ironico con gli altri grandi compositori a lui contemporanei, come George Gershwin e Arnold Schoenberg.

La serata, in un ambiente suggestivo e carico di significato, sarà un viaggio nel Duke Ellington meno conosciuto, ma non per questo meno prezioso, sorprendente e, come sempre, straordinariamente moderno, attraverso brani come "Jump for Joy" – tratto dall’omonimo musical revue del 1941 – o "Blues of The Vagabond", o ancora "Old King Dooji" e molti altri. Conferenza e accompagnamento musicale sono a cura di Francesco Martinelli. Alla chitarra si esibirà Angelo Lazzeri, Filippo Pedol al contrabbasso e Alessandro Fabbri alla batteria. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.