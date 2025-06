Inciampa e cade dalle scale, volo di 2 metri: grave una ragazza

Cerreto Guidi (Firenze), 29 giugno 2025 – È inciampata durante quella che doveva essere una tranquilla camminata post cena, perdendo l’equilibrio e battendo la testa dopo un volo di due metri. Ed è quindi stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Giuseppe di Empoli, per gli accertamenti e le cure del caso.

È la disavventura occorsa un paio di sere fa ad una ragazza di 26 anni, che non sarebbe comunque in pericolo di vita (anche se le sue condizioni sarebbero sotto osservazione, in via precauzionale). Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la vicenda risale allo scorso venerdì sera, poco prima delle 22: la giovane in questione stava passeggiando insieme al fidanzato e si trovava all’altezza di via Santi Saccenti.

Stava in particolare percorrendo la scalinata, quando sarebbe accidentalmente inciampata. Una caduta che le avrebbe fatto saltare a piè pari il resto degli scalini, battendo la testa sulla pavimentazione. All’accaduto, oltre al ragazzo della ventiseienne, avrebbero assistito alcuni testimoni che si trovavano a passeggiare delle vicinanze. Gli stessi che hanno poi provveduto ad avvisare i soccorsi: sul posto sono giunti in pochi minuti i volontari della Pubblica Assistenza di Fucecchio, per soccorrerla e stabilizzarla. Al loro arrivo, per quanto dolorante e frastornata, la ferita era comunque cosciente.

Un caso per certi versi analogo a quanto era già accaduto poche settimane fa ad un uomo di 61 anni, sempre a Cerreto Guidi, il quale cadde dalla scale della propria abitazione a seguito a quanto pare di un malore. Per il sessantunenne protagonista di quell’episodio, però non ci fu purtroppo nulla da fare. Oppure al caso della 72enne caduta da una scalinata pubblica a Montespertoli a metà giugno, anche lei ricoverata in codice rosso.