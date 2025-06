Paura a Montemurlo, uomo cade giù dal balcone. Grave incidente domestico

Montemurlo (Prato), 3 giugno 2025 – Paura per un uomo che è caduto giù dal balcone della sua abitazione al primo piano di un palazzo in via Oste a Montemurlo. Secondo le prime informazioni sembra che l’uomo, un 39enne, fosse intento a sistemare una tenda mentre, per cause in via di accertamento, è scivolato cadendo per alcuni metri cadendo sul marciapiede. Nell’impatto con l’asfalto ha sbattuto violentemente il volto.

Il personale medico si è subito reso conto della gravità della situazione e hanno tempestivamente iniziato le manovre per stabilizzare il 39enne prima di trasferirlo all'ospedale fiorentino Careggi.

Quello che sembrerebbe essere a tutti gli effetti un incidente domestico è avvenuto nella mattinata di oggi, 3 giugno, intorno alle 9. Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorsi. L’elisoccorso Pegaso è atterrato nei pressi dell’abitazione. Intervenute anche l’ambulanza della Misericordia di Oste e quella di Montemurlo, i carabinieri e la polizia municipale.

Da chiarire le dinamiche dell’accaduto che ha turbato i residenti della zona. In molti si sono allarmati vedendo le ambulanze e l’elisoccorso, atterrato proprio nello spazio antistante la Misericordia di Oste. I vigili urbani di Montemurlo stanno compiendo accurati rilievi per stabilire se si sia trattato di un gesto volontario o se l'uomo sia scivolato mentre stava sistemando una tenda sul terrazzo di casa. Sul balcone infatti è stata trovata una scala ed è quindi probabile che abbia perso l'equilibrio mentre effettuava delle riparazioni o abbia avuto un malore e sia caduto nel vuoto.