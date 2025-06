Cade dal tetto di una ditta: paura per un uomo, trasferito in elisoccorso

Castelfiorentino, 27 giugno 2025 - Brutto incidente nella mattina di venerdì 27 giugno alle 8.34 in via Niccoli. Un uomo di 65 anni è caduto dal tetto di una ditta di falegnameria chiusa da tempo. La richiesta d'aiuto al 118 è stata immediata con l'arrivo sul posto del personale della Misericordia, dei vigili del fuoco e degli operatori della Medicina del lavoro.

I sanitari hanno trovato l'uomo privo di sensi e hanno deciso per il suo trasferimento in elisoccorso al Cto di Careggi per le gravi ferite riportate. Il 65enne è stato ricoverato in codice rosso: al vaglio la dinamica dell'incidente, al momento non si è esclude che la caduta possa essere stata legata a un malore.

Non più tardi di ieri a Certaldo invece ha perso la vita un muratore colto da un malore sul ponteggio di un cantiere edile aperto in via Battisti per ristrutturare la facciata di un edificio. Per il 62enne ieri non c'è stato nulla da fare.