Le notti del vino. Un successo da (ri)gustare

Notti d’estate e vino, un connubio assai apprezzato a Vinci. Grande successo per i tre appuntamenti del nuovo format “Le notti del vino“, ideato dall’associazione nazionale Città del Vino, alla quale aderisce anche il Comune di Vinci. Leonardesca, AperiDaVinci e il tradizionale Calici di Stelle hanno infatti fatto registrare il tutto esaurito.

Il primo evento, integrato nella rinnovata Fiera di Vinci, ha trasformato Piazza della Libertà in un elegante salotto a cielo aperto per valorizzare i prodotti agricoli e le eccellenze del territorio vinciano. Il tutto allietato da performance teatrali a tema agricolo della compagnia Unicorno di Vinci e da musica e canzoni selezionate e interpretate dal cantautore Simone Giacomelli. L’evento è stato curato e realizzato dall’associazione Strada dell’olio e del vino del Montalbano in collaborazione con quindici aziende agricole associate, associazioni e imprese locali.

AperiDaVinci è stato invece ospitato nel piazzale della casa natale di Leonardo ad Anchiano, dove un centinaio di persone ha abbinato la visione del film “Ritorno in Borgogna“ (a tema vitivinicolo) a una degustazione di vini e assaggi della tradizione culinaria tipica locale.

Infine, nella notte di San Lorenzo tutto il centro storico di Vinci ha ospitato Calici di Stelle per una serata itinerante all’insegna di vino, musica e stelle. Ultimo appuntamento il 31 agosto con il secondo evento di AperiDaVinci, che combina “Cinema e calici“, ai cipressi della Fattoria Dianella con la proiezione di “French kiss“.

"Tenevamo a valorizzare Anchiano anche come location per gli eventi estivi di Vinci e per la promozione dei prodotti del nostro territorio, come avviene per il centro di Vinci con Leonardesca e Calici di stelle – ha commentato Giulio Vezzosi, assessore all’agricoltura e alla valorizzazione paesaggistica del Montalbano –. Per l’evento di Anchiano e per quello che si terrà ai cipressi di Dianella il prossimo 31 agosto, abbiamo unito la rassegna cinematografica curata dal CineClub 24 in un nuovo format, che vorremmo diventasse una tradizione per Vinci".