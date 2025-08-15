Bombolone, torna la sagra più golosa

L’inconfondibile profumo di pasta fritta ripiena di crema o cioccolata sta per avvolgere le vie di Casenuove, frazione alle porte di Empoli. Tutto pronto, infatti, presso il locale circolo Arci per la diciottesima edizione della “Sagra del bombolone“, che da domenica prossima fino al 31 agosto è pronta ad allietare le serate di chi è rimasto in città o è appena tornato dalle ferie. Quanto mai ricco anche il cartellone dell’intrattenimento, che ogni sera a partire dalle 21.30 presenterà spettacoli o musica dal vivo per tutti i gusti. Gli stand dei bomboloni apriranno invece alle 19. Si parte dopo domani con il “Mastisciò“, uno show pieno di allegria con gli scherzi telefonici di Alessandro Masti.

La prossima settimana si aprirà invece lunedì con la musica de “Il sentiero del cuore“, ma l’evento più atteso è quello di mercoledì, quando direttamente da Torre del Lago approderà a Casenuove la travolgente energia delle drag queen del Mama Mia. Dopo il riposo di lunedì 25, poi, tornano ad accendersi le luci della sagra per l’ultima settimana con appuntamenti musicali di spicco le due serate cover band di Claudio Baglioni (27 agosto) e Vasco Rossi (30 agosto) e il revival anni Settanta, Ottanta, Novanta con la The Crazy Band. Per il programma completo, comunque, è possibile consultare la pagina Facebook Pizzeria Spaghetteria circolo Casenuove.