Feste, sagre e mercati. Tartufo re della tavola

Tartufo protagonista delle sagre e feste paesane. Al circolo Arci di Cellai (Rignano sull’Arno) spazio alla tradizionale ‘Sagra del tartufo’ con ricco programma dove la gastronomia è abbinata a musica, ballo liscio, danza, stand delle associazioni del territorio, solidarietà per la cooperativa sociale ‘Lettera Otto’. Sulla tavola prodotti a chilometri zero e il piatto forte è l’uovo al tegamino con tartufo, insieme a lasagne, penne strascicate, bistecca di maiale, rosticciana e tanto altro. La 46esima edizione della sagra si svolge ogni venerdì, sabato e domenica fino al 22 giugno. Edizione straordinaria della ‘Sagra del Tartufo’ del Girone fino al 12 giugno al circolo Arci con un menù che prevede anche nuovi piatti con cena in due turni serali.

‘Festa dello sport’ organizzata dalla Polisportiva Sieci fino al 15 giugno in via dei Mandorli. Un’occasione di festa, partecipazione e condivisione per promuovere l’aspetto sportivo e sociale sul territorio. In programma tornei, dimostrazioni, musica, spazio enogastronomico con pizzeria e tanto divertimento per tutte le età. Oggi il ‘Prova lo sport’ gratuito per i ragazzi. A Rufina si tiene oggi ‘Sapori di Mare’, con la riapertura dei locali di ristoro allo stadio comunale. Si tratta di un’ottima occasione per gustare dell’eccellente pesce con buon vino. Per chi non ama il pesce c’è la classica carne alla griglia.

La 30esima edizione della Festa Medioevale di Malmantile si terrà oggi all’interno delle mura fortificate del borgo. Festa paesana, dello sport e Palio de’ Ciuchi a Cerbaia, frazione di San Casciano, fino al 22 giugno. Tanti eventi sportivi e culturali, con stand gastronomici. L’apice sarà la corsa dei ciuchini, una gara carica di adrenalina e tifo sfrenato fra le quattro storiche contrade.

Per gli amanti dei mercatini, alle Serre Torrigiani torna Fashion in Flair, raffinata mostra-mercato con oltre cento espositori di abbigliamento, accessori e artigianato (orario 11-20). Al Conventino Caffè Letterario (orario 12-22), c’è ’Only Usato Market’, appuntamento dedicato all’usato e al vintage con bancarelle.

Francesco Querusti