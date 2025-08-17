Castelfiorentino al via con Dell’Agnello: "Puntiamo sulla linea verde"

Si è aperta ieri la stagione 2025-26 del Castelfiorentino United, che agli ordini del nuovo tecnico Lorenzo dell’Agnello, ha iniziato la preparazione in vista del prossimo campionato di Promozione. Proprio l’ex tecnico del Fucecchio racconta come è nata la trattativa con il club gialloblù. "Dopo le mie dimissioni lo scorso anno ho girato un po’ per i vari campi incrociandomi anche con Nico Scardigli, prima allenatore e ora direttore generale castellano, con cui abbiamo iniziato a ‘strizzarci l’occhio’, mi ha palesato il suo apprezzamento per il mio stile di gioco e alla fine ci siamo trovati".

Il nuovo allenatore del Castelfiorentino United racconta poi il mercato, che ha portato al Neri soprattutto profili giovani ma comunque già con esperienze anche in categoria superiore. "È stato un mercato difficile soprattutto per le punte perché le mie proposte erano tutti calciatori di Eccellenza, avendo vissuto solo quella categoria, e non è facile farli scendere di categoria. Così, visti anche i prezzi, alla fine abbiamo deciso di puntare più su una linea verde con l’inserimento di un calciatore come Corsi, che nonostante sia ancora giovane ha già alle spalle presenze e reti in Promozione ed Eccellenza – prosegue Dell’Agnello –. Per il resto abbiamo confermato un portiere come Pulidori che è un lusso per la categoria, un centrocampista importante per noi come Bagnoli che la scorsa stagione ha segnato otto reti e poi sono riuscito a portare da Fucecchio Cenci, che nonostante sia ancora giovane ha già all’attivo 179 presenze in Eccellenza".

Dell’Agnello si sofferma poi sulla possibile disposizione in campo. "L’anno scorso li ho visti pochissimo, ho visionato qualche video subito dopo aver trovato l’accordo con la società, ma devo ancora conoscerli per bene – ammette –. A livello tattico proveremo a lavorare sul 4-3-3, ma se poi dovessimo vedere che non è nelle nostre corde vireremo su qualcosa di diverso". Ben chiare, invece, sono le idee del tecnico in riferimento al girone B dove è stato inserito il Castelfiorentino United. "Ci sono trasferte molto più lunghe che in Eccellenza – conclude – ma non sono tanto i chilometri da percorrere a preoccuparmi, quanto il valore delle avversarie. Dal Mobilieri Ponsacco all’Orbetello ci sono delle vere e proprie corazzate. Per quanto ci riguarda proveremo a penare un po’ meno dell’anno scorso".

Simone Cioni