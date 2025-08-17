Città e mondo dello sport: "Corsini, stadio pronto"

Anche gli spogliatoi completamente rinnovati. Per essere al meglio in vista della stagione che è alle porte. Parliamo dell’impianto Filippo Corsini, in cui recentemente è stata inaugurata la nuova pista di atletica con un importante investimento da parte della Regione Toscana che ha visto aggiungere ulteriori sessanta mila euro per l’omologazione della pista stessa, è stato sottoposto a una revisione. I giocatori dell’A.C. Fucecchio 1903, che hanno iniziato, in questi giorni, la preparazione atletica, oltre alle nuove panchine bordo campo – spiega una nota dell’amministrazione comunale – troveranno rinnovati gli spogliatoi sia per le squadre che per gli arbitri, per affrontare il campionato di eccellenza 2025-26 nelle migliori condizioni, visto il blasone delle società che saranno ospiti durante il campionato. Oltre agli interventi edili e alle imbiancature, sono stati sostituiti gli infissi di tutti gli spogliatoi. I tifosi, inoltre, siederanno sugli spalti nelle nuove poltroncine sistemate sulle tribune.

Il Comune ha, inoltre, contribuito al rifacimento del manto erboso del campo da gioco. Il restyling, quindi, è stato complessivo per una cifra di circa sessanta mila euro che si aggiungono a quelli che la Regione Toscana ha investito sulla pista di atletica. "Vogliamo continuare ad investire sia sulle manutenzioni ordinarie che su quelle straordinarie dei nostri impianti – dice il Vicesindaco con delega allo Sport Dottor Fabio Gargani –. Le realtà sportive del nostro territorio offrono servizi di grande qualità a tutti i giovani che si affacciano alle diverse discipline e la collaborazione tra le società sportive e l’amministrazione rimane punto fondante del nostro mandato amministrativo". La sindaca Emma Donnini ribadisce che "pianificare interventi sugli impianti sportivi significa dare opportunità socialmente rilevanti alla collettività. Fare sport per i nostri giovani e farlo in impianti adeguati e con società sportive ben organizzate promuove aggregazione e confronto in ambienti sani e stimolanti e tutela il benessere e la salute".