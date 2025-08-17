È scomparsa l’infermiera Giada Borri

EMPOLILutto in città per la prematura scomparsa di Giada Borri. Aveva 47 anni e di lavoro faceva l’infermiera. Aveva lavorato in diverse strutture del territorio: all’ospedale San Giuseppe di Empoli, al San Pietro Igneo di Fucecchio in sala operatoria e adesso era in servizio al distretto sanitario Rozzalupi. Apprezzata e stimata sul lavoro dai colleghi per le doti professionali e dai pazienti per la capacità empatica di relazionarsi con tutti. La notizia della scomparsa di Giada Borri si è diffusa velocemente nella comunità lasciando tutti increduli e sgomenti.Il Nursind Firenze (il sindacato degli infermieri) ha voluto ricordare la cara collega con un commosso post sulla propria pagina facebook, a cui sono seguiti numerosi commenti di cordoglio.“La notizia della scomparsa di Giada Borri – si legge nella nota – ci ha profondamente addolorati. In questo momento di immenso dolore, desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze e la nostra sincera vicinanza alla sua famiglia. Ricorderemo Giada per la sua professionalità, la sua gentilezza e il suo spirito di collaborazione, qualità che l’hanno resa una collega preziosa e una persona stimata da tutti. Il suo ricordo rimarrà vivo nei nostri cuori". Per tutti coloro che vorranno dare l’ultimo saluto all’infermiera, la funzione funebre si terrà domani, alle 16, alle cappelle del commiato dell’ospedale San Giuseppe di Empoli.