Cronaca
Il folk irlandese arriva in Valdelsa
17 ago 2025
SIMONE CIONI
Cronaca
Il folk irlandese arriva in Valdelsa

MONTAIONEUna serata dedicata alle melodie del nord Europa è quella che martedì animerà il centro storico di Montaione, in occasione del terzo concerto del Festival della Musica Suonata, giunto alla sedicesima edizione ideata ed organizzata dal musicista e insegnante montaionese Stefano Montagnani con la collaborazione dell’amministrazione comunale. Il terzo appuntamento, che si terrà come sempre nella suggestiva e raccolta piazza Branchi a partire dalle 21.30 (ingresso libero), vedrà protagonista il progetto internazionale di musica irlandese Willos’. Il sestetto propone uno spettacolo coinvolgente e brillante, costituito da un repertorio di musiche folk irlandesi tradizionali e originali, eseguite con le sonorità e gli strumenti tipici del genere: dal violino ai flauti, dal bouzouki al bodhràn fino a cornamusa e chitarra. Il gruppo è composto da Fiona King (voce e tastiere), Stephanie Martin (violino e cori), Massimo Giuntini (cornamusa irlandese, bouzouki, flauti e cori, in foto), Lorenzo Del Grande (flauti e cori), Luca Mercurio (chitarra e cori) e Giulio Putti (percussioni). Nata a Siena nel 2000, oggi la band non si limita più a riprodurre la musica tradizionale ma interpreta, compone e produce un proprio suono ‘fresco’ e uno stile unico, sperimentando composizioni originali mescolate con il trad e il folk.

