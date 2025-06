Santa Valvola, note di festa per i 10 anni

Torna l’appuntamento con il Santa Valvola Fest: da oggi a domenica all’Orto Sonoro di via Spina tre giorni di musica alternativa indipendente. Decine di volontari legati al collettivo Santa Valvola Records sono già pronti ad accogliere tutti coloro che vorranno festeggiare il primo decennale della kermesse. Una manifestazione che, ogni anno, cerca di stupire gli appassionati di musica con artisti di valore benché poco noti. Oggi dalle 19 sul palco i Brenso, sestetto bolognese nelle cui vene scorre punk e il cui nome è la contrazione tra breve e intenso, a seguire gli A/lpaca, quartetto di Mantova che si è fatto conoscere con Make it better, infine i Dartz, trio neozelandese di Wellington, che con le sue composizioni tra punk e garage ha meritato per ben due volte nomination agli Apra, l’equivalente dei Grammy Awards negli Usa. Domani sul palco i Disquieted By, preceduti dagli Astral Projection Class ee dai Bozoo, trio pratese cresciuto al Cencio’s e i 7 On Cube, energico terzetto toscano. Domenica 8 giugno, saranno protagonisti i ticinesi Peter Kernel con il loro indie rock, i Finnegans, band lombarda, e Giovane Veltro e Röen, duo di rapper pratesi, e ancora li Haze To Bur e i Selûne, una punk band tutta al femminile. Al termine dei live, ci saranno dj set. L’ingresso è sempre libero. I concerti inizieranno alle 19. I punti ristoro, tra cui anche stuzzicherie veg, saranno aperti dalle 18.