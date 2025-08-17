Cinema all’aperto. Proiezioni estive. Ingresso gratuito

EMPOLI VALDARNOIl grande schermo sotto un cielo stellato è ancora il grande protagonista di questa estate. Sono tanti, infatti, anche nella prossima settimana gli appuntamenti con il "Cinema sotto le stelle" nei vari comuni del circondario. Si parte da domani a mercoledì prossimo con tre film proiettati al Circolo di Petroio in via Villa Alessandri a Vinci, accanto al Centro Sportivo. Gli spettacoli sono a ingresso gratuito ed inizieranno alle 21.30. La prima pellicola ad essere proposta domani sera sarà "C’è ancora domani", l’esordio alla regia di Paola Cortesi con un originale dramedy in bianco e nero ambientato nel Secondo Dopoguerra, che ha vinto sei David di Donatello. Martedì poi toccherà al film di animazione "Prendi il volo" di Benjamin Renner e Guylo Homsy. Infine, mercoledì sera si chiude con "L’ordine del tempo", pellicola diretta da Liliana Cavani e liberamente ispirata all’omonimo saggio di Carlo Rovelli. La programmazione fa parte della rassegna "Cinema d’estate", patrocinata dal Comune di Vinci e organizzata in collaborazione con l’associazione Strade dell’olio e del vino del Montalbano, Mangiaggiro e Casa del Popolo di Vinci. Passiamo ad Empoli dove procede la rassegna itinerante "Cinema sotto le stelle", che tocca i vari circoli delle frazioni. Mercoledì prossimo farà tappa al circolo Arci Sant’Andrea in via Senese Romana, con "Il colore viola", un musical drama con Fantasia Barrino per la regia di Blitz Bazawule. Una pellicola candidata agli Oscar, "Io Capitano" di Matteo Garrone, sarà invece protagonista della serata di venerdì 22 agosto al circolo Arci Pontorme di via Pontorme. Entrambe le proiezioni avranno inizio alle 21.15.Il 20 e 21 agosto il doppio appuntamento è invece in via giro delle Mura a Montelupo, a cura del Cinema Mignon d’essai. Mercoledì tocca a "La trama fenicia" di Wes Anderson con Benicio Del Toro, Tom Hanks e Scarlett Johansson. Venerdì, invece, un titolo per i più piccoli con il film di animazione "Flow", la storia di un gatto che deve superare la paura dell’acqua, vincitore di un oscar e un premio ai Golden Globes.