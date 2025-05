Il nuovo impianto di atletica : "I lavori rispettano i tempi"

"Un’opera significativa dell’impegno dell’amministrazione comunale verso il mondo delle società sportive. E verso il polo scolastico, considerando che l’impianto sarà a uso anche degli istituti superiori vicini". L’assessore ai lavori pubblici Simone Falorni ha così commentato al termine del sopralluogo effettuato ieri mattina in loco (insieme all’assessore allo sport Laura Mannucci) lo stato d’avanzamento del nuovo impianto d’atletica che sorgerà in via Sanzio. Un’opera da oltre 7 milioni di euro complessivi che nelle intenzioni dell’amministrazione dovrà consentire, tramite la pista ad otto corsie ed il prato centrale prato, l’organizzazione e lo svolgimento di gare di atletica (in primis corsa, salto con l’asta, lancio del peso e del giavellotto) e di competizioni di ciclismo e pattinaggio su pista grazie all’anello esterno. La struttura sportiva sarà priva di barriere architettoniche come richiesto dalla normativa e quando sarà completata (l’obiettivo della giunta è di arrivare al completamento delle opere strutturali entro la fine dell’anno) potrà contare su 1500 posti ricavati sulle gradinate coperte da una struttura in acciaio, oltre che su una pista indoor da 60 metri per gli allenamenti e su uffici, magazzini e spogliatoi. Nel progetto è prevista anche la realizzazione di parcheggi a supporto dell’utenza e del resto del quartiere. Lo scorso anno, le operazioni di bonifica bellica sull’area oggetto dell’intervento hanno richiesto più tempo di quanto previsto alla luce dell’estensione dell’area ed il cantiere vero e proprio è partito ad inizio anno. I lavori sulla pista e quelli relativi al fabbricato con tribuna saranno effettuati in contemporanea, per ottimizzare i tempi di un’operazione da concludere in 528 giorni: l’impianto dovrebbe quindi essere pronto ed utilizzabile nel 2026. "Questo impianto non solo andrà a sostituire quello presente all’interno dello stadio Castellani che, con il progetto di riqualificazione che sta andando avanti, verrà dismesso – ha commentato l’assessore Mannucci - ma amplierà l’offerta sportiva della città con una struttura che sarà omologata secondo le disposizioni delle federazioni sportive. E che quindi potrà ospitare gare di livello".