Un nuovo asilo a Bibbiena Stazione. Vagnoli: "La palestra presto pronta"

di Sonia Fardelli

Tempo di tracciare una riga per il sindaco Filippo Vagnoli che a un anno e mezzo dalla sua rielezione elenca i progetti portati a termine, ma soprattutto ne svela altri che a breve saranno conclusi. A cominciare dalla costruzione del nuovo asilo nido a Stazione che raddoppierà i posti a disposizione per i piccoli casentinesi con un aiuto concreto verso le famiglie che hanno deciso di continuare a vivere e lavorare nella vallata. Insieme a questi lavori stanno andando avanti anche quelli di costruzione della nuova palestra adiacente alla scuola primaria, attesa da tempo dagli studenti, ma anche dalle associazioni del territorio che potranno pure loro usufruirne. Cantiere aperto anche alla scuola elementare di Soci per adeguare lo stabile dal punto di vista sismico che da quello energetico. Altri importanti lavori che presto partiranno a riguardano la sicurezza e viabilità.

"Abbiamo vinto un bando per portare a termine uno dei progetti più importanti che abbiamo messo in cantiere – dice Vagnoli – Quello per mettere in sicurezza un tratto viario sensibile del territorio che è il ponte sull’Archiano con la prossima realizzazione di un passaggio pedonale di grande utilità per tutti". Sul fronte ambientale il sindaco mette in evidenza il risultato ottenuto con la raccolta differenziata in un anno e mezzo con la nuova modalità e il posizionamento di nuovi cassonetti. "E’ stato un grandissimo risultato di cui dobbiamo ringraziare anche i cittadini che si sono resi disponibili a una collaborazione continua e fattiva – spiega – E così siamo passati da una percentuale molto bassa del 29%, per la quale eravamo connotati come fanalino di coda a livello provinciale a un importante 70% di raccolta differenziata".

Vagnoli punta poi sugli investimenti fatti dalla sua giunta e da tutta l’amministrazione comunale sull’energia rinnovabile. "Ambiente e energia sono un altro tema di grande importanza per il suo impatto pubblico – sottolinea – Qui abbiamo fatto passi in avanti di valore. Come Comune siamo soci fondatori della Comunità energetica del Casentino, un grande progetto che continueremo a espandere e sostenere. Abbiamo inoltre vinto un prestigioso premio nazionale del Gse come uno dei comuni che investe di più sul risparmio energetico e sull’energia rinnovabili in riferimento agli immobili di proprietà comunale. Un risultato che abbiamo accolto con orgoglio visto l’impegno a iniziare e portare a termine importanti lavori di efficientamento fatti per sostenere le future generazioni e l’ambiente".