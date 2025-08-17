Stabbia, incendio nella zona industriale

Empoli, 17 agosto 2025 – Un incendio è divampato intorno alle 12:50 di domenica 17 agosto nella zona industriale di Stabbia nel comune di Cerreto Guidi. Il rogo ha interessato del materiale plastico stoccato all’esterno di un’azienda. Le fiamme, a causa del grande caldo e del vento, si sono propagate all’interno dell’edificio e alle sterpaglie circostanti.

I vigili del fuoco in azione nella zona industriale di Stabbia

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, di Firenze-Ovest e del comando di Pisa con il distaccamento di Castelfranco con tre squadre, quattro autobotti, altri mezzi di supporto e personale Aib della Regione Toscana.

La situazione, fanno sapere i vigili del fuoco, è ora sotto controllo. L’incendio è stato estinto. Danneggiato anche un furgone e altro materiale di un’azienda confinante.