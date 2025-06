Croce Rossa e territorio: "Nuovi mezzi per il sociale"

Cresce la Croce Rossa. Tagliando un traguardo importante. Ieri è stato un giorno speciale per il Comitato di Fucecchio della Cri. Dopo oltre vent’anni sono stati inaugurati due nuovi mezzi destinati ai servizi sociali, acquistati con fondi propri, e due carrozzine per disabili donate dal volontario Andrea Gracci in memoria della moglie Diana. "Ci ha onorato ed inorgoglito la presenza della sindaca di Fucecchio Emma Donnini e del consiglio comunale al completo – spiega la presidente Carla Gracci – . La sindaca ha avuto parole di apprezzamento e stima nei nostri confronti incoraggiandoci a proseguire nella nuova strada intrapresa". "Durante la cerimonia abbiamo consegnato le Croci Di Anzianità di 15 e 25 anni di servizio ai nostri volontari che hanno superato queste soglie – aggiunge –. Vogliamo ringraziare tutte le associazioni di volontariato della zona per la numerosa e gradita partecipazione nonostante la giornata torrida, la rappresentanza del Comitato Regionale di Croce Rossa nella persona del rappresentante regionale della gioventù e vicepresidente Fabio Giovannini e, ancora una volta, l’amministrazione comunale che ci ha messo a disposizione Piazza Montanelli e le attrezzature per dare un minimo di comfort agli intervenuti". Del resto l’evento era davvero significativo. Un’associazione fortemente impegnata sul territorio che potenzia la sua capacità d’intervento è un elemento prezioso, in un tempo, questo dove c’è tanto bisogno di volontariato e nel quale le fragilità sono sempre più numerose. Don Andrea Pio Cristiani, parroco della Collegiata, ha infine benedetto i mezzi con l’augurio che possano portare sollievo ed aiuto alla comunità. "Ringrazio veramente di cuore tutti gli intervenuti – aggiunge ancora la presidente –, ma un particolare ringraziamento va a tutti i volontari e dipendenti che quotidianamente svolgono con impegno e dedizione questo importante sevizio per la collettività". Il Comitato di Fucecchio della Cri – vicepresidente di Gracci è David Testi – ha dato nuovo impulso all’associazione puntando sulla dotazione di mezzi per una migliore capacità d’intervento sui bisogni della popolazione.