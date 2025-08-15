Le aziende che assumono. Dall’industria ai servizi: tante le selezioni aperte

Empolese Valdelsa, 16 agosto 2025 – Settembre è tradizionalmente il mese dei nuovi inizi: le scuole riaprono, le aziende riprendono a pieno ritmo e per molti è il momento giusto per guardarsi intorno e cogliere nuove opportunità professionali. In questo scenario, l’Empolese-Valdelsa si presenta particolarmente vivace. Le possibilità spaziano dal settore industriale alla ristorazione, passando per artigianato, servizi e ruoli tecnici specializzati.

Nel comparto produttivo si cercano addetti alle macchine confezionatrici e al confezionamento di prodotti industriali. Le posizioni riguardano sia la cucitura a macchina di capi d’abbigliamento in tessuto, con sede a Empoli, sia il controllo qualità, confezionamento e spedizione di piccola pelletteria, con base a Capraia e Limite. In entrambi i casi si tratta di contratti a tempo determinato, full time o part time, con preferenza per chi possiede esperienza e patente B.

Sempre a Empoli, nel settore dell’assistenza tecnica, è aperta la ricerca di un tecnico hardware per attività di supporto alle imprese nella risoluzione di problematiche informatiche. La posizione, anch’essa riservata a categorie protette, richiede diploma coerente, ottime competenze informatiche e disponibilità a tempo pieno.

Il turismo e l’accoglienza vedono invece un’opportunità a Gambassi Terme, dove un agriturismo seleziona un tirocinante addetto alla reception per attività di check-in e check-out, gestione ospiti e utilizzo del gestionale aziendale. Il tirocinio, della durata di sei mesi.

Sul fronte della manutenzione e dei lavori operativi, Castelfiorentino offre un contratto part time per un operatore addetto alla manutenzione cimiteriale, mentre a Cerreto Guidi si ricerca un manutentore e riparatore di macchinari industriali con diploma tecnico.

La ristorazione registra due nuove aperture: a Montaione, un agri-ristorante cerca un aiuto cuoco con disponibilità immediata e possibilità di alloggio; a Certaldo, un agriturismo ricerca un addetto alle colazioni con buona conoscenza di lingue straniere, per un contratto part time mattutino.

Non manca la domanda di profili tecnici nel settore industriale alimentare: a Empoli è aperta la selezione per un addetto alla gestione impianti con laurea in ingegneria, buone conoscenze informatiche e patente B. Il mondo della carpenteria metallica offre invece due percorsi a Vinci: un tirocinio per addetto alla fabbricazione e montaggio di strutture e un apprendistato per saldatore e fabbro, entrambi con possibilità di apprendere le procedure di controllo qualità e le norme di sicurezza sul lavoro.

Nel settore dei servizi di pulizia, un’azienda conciaria di Fucecchio ricerca personale per interventi in sedi aziendali dislocate sul territorio, mentre a Gambassi Terme si seleziona un carrellista part time con patentino o disponibilità a ottenerlo.

Il commercio vede la ricerca di un addetto alle vendite a Empoli, sempre riservato a categorie protette, con disponibilità nei weekend. Tra le posizioni più specializzate, si segnalano un operatore ecologico con patente C e CQC tra Empoli e Fucecchio, un addetto alla trasformazione delle olive a Cerreto Guidi con competenze Haccp, un operaio meccanico per fustellatrici a Montelupo Fiorentino, un tirocinante per ufficio tecnico specializzato in edilizia sostenibile a Empoli e un apprendista termoidraulico per installazione e manutenzione impianti.

