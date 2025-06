Ultime selezioni per la stagione

OGGI RECRUITING A VIAREGGIO

Openjobmetis, organizza oggi un Recruiting Day a Viareggio. L’evento si svolgerà in Via Verdi , dalle 10 alle 17:30 all’aperto, con desk informativi gestiti dal team della filiale Openjobmetis di Lucca. I recruiter saranno a disposizione per accogliere i candidati, fornire informazioni dettagliate sulle offerte attive e svolgere colloqui conoscitivi . Partecipare è semplice: è sufficiente presentarsi con il proprio CV in formato digitale o cartaceo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare [email protected]

RECRUITING DAY A PIETRASANTA

Il 6 Giugno all’Informagiovani Pietrasanta, Via Osterietta 134. Un’occasione per scoprire posizioni aperte e sostenere colloqui direttamente sul posto.

Registrarsi sul sito www.alilavoro.it e prenotare appuntamento al numero 0583 331526 o direttamente all’informagiovani 0584 794989

TATA/BABY SITTER

Privati a Forte dei Marmi cercano per bambini di 5 e 2 anni: per l’igiene e cura dei bambini, preparazione dei pasti, attività ricreative. Conoscenza base lingua italiana e inglese, saper andare in bicicletta, gradita patente auto. Dal 1/7 al 31/07. Dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 20 giorni da concordare. Per candidarsi:3489343308.

AUTISTA-MAGAZZINIERE

Versilfrutta a Camaiore cerca addetto al magazzino e alle consegne a domicilio. Esperienza, patenti C e B, possesso attestati Haccp e sicurezza dei lavoratori, automunito/a. Dal 1 giugno al 15 settembre 2025, orario: 6-12 e 14-16 per 6 giorni alla settimana. Per candidarsi: 0584/90046 o inviare il cv a: [email protected]