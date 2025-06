Torna il cinema. Sotto le stelle al "Giardino"

Era il 1975 quando uscì nelle sale "Amici miei", capolavoro firmato da Mario Monicelli. Oggi, cinquant’anni dopo, quel film simbolo dell’amicizia, dello scherzo e della toscanità per eccellenza diventa anche il modo per riportare il cinema all’aperto nel cuore di Empoli. "Il 30 giugno inizieremo il cinema all’aperto nella storica aia dietro il cinema Excelsior – ha annunciato il sindaco Alessio Mantellassi – e lo faremo con una proiezione gratuita di "Amici miei" per festeggiare i 50 anni dall’uscita. Un modo per vivere la città e i suoi spazi".

Un ritorno al passato, quindi, ma con uno sguardo rivolto al presente e alla comunità. L’arena estiva del Cinema Teatro Excelsior riapre le sue porte nello spazio ribattezzato Il Giardino, in via Tinto da Battifolle, offrendo a tutti la possibilità di godersi il cinema sotto le stelle, come un tempo. Sarà una rassegna per tutti i gusti". La serata inaugurale di domani sarà dedicata alla pellicola cult di Monicelli, con ingresso gratuito grazie al patrocinio del Comune di Empoli.

Poi, per tutto luglio, la programmazione proseguirà ogni sera alle 21.30, alternando commedie italiane, film d’autore, successi americani e proposte per famiglie. Tra i titoli in cartellone spiccano "FolleMente" di Paolo Genovese (1, 15 e 30 luglio), "Le assaggiatrici" di Silvio Soldini (2 e 31 luglio), ma anche "Jurassic World – La rinascita" (3 e 6 luglio),"Superman" di James Gunn (9, 26 e 27 luglio) e "Diamanti" di Ferzan Özpetek (6 e 21 luglio). E’ accurata la selezione con "Parthenope" di Paolo Sorrentino (28 luglio) e "Conclave" (17 luglio), "A complete unknown" (7 luglio) e "Il ragazzo dai pantaloni rosa" la serata successiva.

Non mancheranno le ultime uscite italiane come il documentario "Berlinguer – La grande ambizione" (16 luglio). Anche sul fronte dei biglietti (intero 7.50 euro, ridotto 5.50 e film italiani 3.50) l’indirizzo è chiaro: rendere il cinema davvero vicino alla gente. Arte, cultura e divertimento alla portata di tutti in uno spazio di incontro, sotto le stelle, dove riscoprire insieme la magia del grande schermo.