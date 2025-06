Acciaiolo, torna il cinema all’aperto: debutto il 9 luglio

Torna il cinema all’aperto all’Acciaiolo. E’ stato presentato il cartellone della quarta edizione di Scandicci Open Cine. La rassegna, curata dall’Associazione amici del Cabiria, riparte per il quarto anno ed è stata chiamata ’OpenCine: il cinema oltre i Confini’.

Si parte dal 9 luglio per andare al 5 agosto, tutte le sere dal lunedì al venerdì, alle 21,15. La serata inaugurale si svolgerà in collaborazione con lo Stenterello Film Festival e ospite speciale sarà Chiara Rapaccini, che riceverà il Premio Stenterello Eccellenza 2025 e presenterà il suo libro ’Mio amato Belzebù. L’amara Dolce vita con Monicelli e compagnia’ al Centrolibro di Scandicci alle 19. Ospite speciale in videomessaggio anche Iacopo Melio, giornalista, scrittore e attivista, autore del libro "Ma i disabili fanno sesso?", in occasione del film ’Tutto l’amore che serve’.

Publiacqua installerà un fontanello temporaneo affinché il pubblico possa bere acqua gratuitamente, sia gassata che naturale. Centrolibro, libreria storica della città, in alcune serate proporrà in vendita libri legati ai film in programmazione con un proprio tavolo in esposizione. Il progetto prevede pellicole che valorizzano il territorio, film di vari generi, internazionali, opere che hanno ricevuto premi ai vari Festival, prodotti per i più piccoli, scelti dai giovani per i giovani. Evento speciale il film palestinese ’From Ground Zero’ per il quale il 70% degli incassi verrà devoluto al gruppo di lavoro a Gaza e alle loro famiglie. Saranno 4 settimane, 20 film imperdibili in un luogo dove poter avere qualche ora di tregua dal caldo.