Torna "Cinema nei paesi": 11 serate all’insegna della Settima Arte

Un’estate sul grande schermo per Massarosa che presenta "Cinema nei paesi", rassegna di cinema all’aperto tornata con una nuova formula cresciuta in questi anni fino al record di 11 serate quest’anno. L’idea è di una programmazione itinerante che faccia rivivere quel tempo, nei primi decenni del dopoguerra, in cui le proiezioni all’aperto dei film caratterizzavano molte frazioni, con ben 11 piazze diverse per i film dell’estate.

Dalle commedie sentimentali all’impegno civile, dai film storici ai cartoni animati, dai temi sociali alla comicità con pellicole come Match Point e Chocolate, la rassegna è pensata per andare incontro a tutte le tipologie di pubblico e proprio per questo alterna titoli diversi, sempre a partire da scelte di qualità sia per tematiche che per registi e attori sul grande schermo.

Si parte il 15 luglio a Piano di Mommio in Piazza Martiri della Sassaia con Quattro matrimoni e un funerale; si prosegue il 16 a Massarosa in piazza Marconi L’ora più buia, il 17 a Pieve a Elici in piazza della Chiesa Nata per te, il 22 a Bozzano nel giardino della Fratres Il Ponte delle spie, il 23 a Stiava a Villa Gori Match point, il 29 a Piano di Conca in piazza della Chiesa Kung fu panda 4, il 30 a Bargecchia in piazza Del Fiorentino Invictus, il 31 al Coccobrillo a Massaciuccoli Chocolat. Ad agosto il 5 si va a Piano del Quercione con Odio l’estate, il 6 a Quiesa in piazza Talini Apollo 13, il 7 a Corsanico Notting Hill.

"Siamo soddisfatti per la crescita di questa rassegna che riusciamo a portare in ben 11 frazioni – commenta l’assessore alla cultura Adolfo Del Soldato – una programmazione di qualità e un’idea ben precisa che è quella di portare il cinema, e la cultura più in generale, nei paesi, incontro alla gente". "La cultura come condivisione – aggiunge la sindaca Simona Barsotti –; la valorizzazione delle nostre comunità come obiettivo prioritario. Cinema nei paesi è un’opportunità di promozione".